Peer is gaststad voor de Benelux Tour: ritaankomst op 26 augustus

Wielrennen profsPeer is op zaterdag 26 augustus gaststad voor een ritaankomst in de Benelux Tour. Dat dossier ligt op 25 januari voor aan de gemeenteraad. Tien jaar na de laatste ‘Nacht van Peer’ komt het professionele wielrennen weer naar de Noord-Limburgse stad. “Met de ritaankomst in de Benelux Tour sluiten we weer aan met de traditie van het wielrennen”, vertelt burgemeester Steven Matheï.

Vorig jaar al stelde Peer zich kandidaat voor de organisatie van een ritaankomst in de Benelux Tour, maar toen ging de rittenwedstrijd niet door. Dit jaar komt er wel een Benelux Tour en die is op zaterdag 26 augustus te gast in Peer. “We zijn met plezier ingegaan op het voorstel van Golazo om gaststad te zijn voor een aankomst in de Benelux Tour”, vertelt burgemeester Steven Matheï. “Bovendien past deze aankomst perfect in ons fietsbeleidsplan. Naast de aanleg van nieuwe fietspaden of de renovatie van bestaande fietspaden, de creatie van veilige schoolroutes of het voorzien van extra fietsenstallingen, zetten we ook in op fietsbeleving.

Rijke traditie

“Het is niet de eerste keer dat het profpeloton naar Peer komt. Dertig jaar geleden vond het BK op de weg plaats in Peer. De titel ging toen naar Johan Museeuw. Verder stonden er liefst 42 edities van de Nacht van Peer op de kalender, een na-Tourcriterium dat heel wat toppers en kampioenen naar onze stad bracht. Met de ritaankomst in de Benelux Tour sluiten we weer aan met de traditie van het wielrennen. De renners mogen zich opmaken voor een schitterende finale op Peers grondgebied met hopelijk een koninklijke spurt op de Steenweg Wijchmaal.”

De Stad Peer zet voor de organisatie van de ritaankomst een samenwerking op met de Peerse wielertoeristenclubs. “We hebben hen gevraagd om de handen in elkaar te slaan om er zo een topdag voor Peer van te maken.” De kans dat er op 26 augustus in Peer gesprint wordt voor de winst, lijkt groot. De plaatselijke ronde is vlak, ideaal dus voor de sprintersploegen. Voor het geval Mark Cavendish er bij is: hij weet hoe het voelt om te winnen in Peer. De Brit was in 2008 de snelste tijdens de Nacht van Peer op de wielerbaan in Peer. Eerder toonden snelle mannen als Freddy Maertens, Eric Vanderaerden, Wilfried Nelissen, Robby MC Ewen, Gert Steegmans en Alessandro Pettachi zich al in Peer.