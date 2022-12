Pedro Versavel wordt hoofdverantwoordelijke van alle doelmannen bij derdenationaler SK Roeselare-Daisel: “Een schitterende nieuwe uitdaging”

De 43-jarige Pedro Versavel, woonachtig in Zonnebeke en leraar lichamelijke opvoeding in Vlamertinge en Boezinge, is geen onbekende in het voetbal. Hij was ondermeer doelman bij het toenmalige BS Poperinge, SV Ingelmunster en Boezinge. “Als keepertrainer was ik aan de slag bij Westhoek, VV Koksijde, SKV Zwevezele en nu bij Torhout KM. Verder heb ik ook mijn eigen keepersschool Westsave. Ik ben net terug van een keepersstage in Portugal en met onze school zorgen we voor extra-trainingen naar de clubs toe en uiteraard ook voor de nodige kampen tijdens de vakantieperiode. Een bezig bij, zo kan je me wel noemen! Bij SK Roeselare-Daisel was ik samen met mijn school al actief bij de jeugd want op maandagavond trainden we er de jonge doelmannen.”