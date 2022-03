‘Pechvogel van het jaar’ Thomas Jutten helpt KSK Heist aan de eerste 6 op 6 van het seizoen: “Erg leuk om matchwinnaar te zijn”

KSK Heist heeft de wedstrijd tegen Francs Borains tot een goed einde gebracht. Invaller Thomas Jutten hield met een late treffer de punten in Heist. Het is Jutten gegund, want de aanvaller heeft dit seizoen nog niet veel plezier mogen beleven in het truitje van Heist. Met zijn doelpunt - de enige goal uit de partij - hielp hij zijn ploeg aan de eerste 6 op 6 van het seizoen. Zo klimt Heist toch weer een stapje dichter naar de top-4 en play-offplaatsen toe.

Langer dan twintig minuten invallen zat er voor Jutten ook in deze wedstrijd niet in. Het gevolg van de tweede spierscheur van het seizoen voor Jutten, opgelopen in de topper tegen Luik van enkele weken geleden. Het scheurtje is niet groter dan 1 centimeter, maar wel voldoende groot om alweer enkele weken aan de kant te staan.

“Ja, dat moet een hoog gemiddelde zijn. Weinig speelminuten verzamelen en afgeremd worden door blessures, maar dan toch al twee keer kunnen scoren”, klonk het bij Jutten. Met enig gevoel voor cynisme weet hij wel om te gaan met zijn blessureleed. “Meer dan twintig minuten zat er in deze wedstrijd nog niet in voor mij. Ik heb deze week twee keer stevig kunnen meetrainen met de groep. Dat wordt dus weer opbouwen. Maar uiteraard doet het mij deugd om dan toch een keer beslissend te kunnen zijn voor mijn ploeg.”

De wedstrijd leek op een brilscore te gaan eindigen, veel kansen kregen de supporters ook niet te zien. “Ja, dat klopt. Daarom bracht Stéphane Demets mij ook in, hij vroeg me om meer tussen de lijnen te spelen. De wedstrijd zat helemaal vast en er was weinig doorkomen aan. Net voor mijn doelpunt kopte David Wijns bijna raak en even later gaf hij mij dan de assist voor de goal, een lage knal over de grond. Ik moet zeggen, dat deed toch wel even deugd om beslissend te kunnen zijn.”

Die laatste competitieweken zijn voor jou ook belangrijk, want je bent einde contract. “Klopt. Hoe meer ik kan spelen, hoe beter. Hoe langer het seizoen duurt, hoe beter. Ik hoop dus dat we nog de play-offs halen. Zo kan ik mij nog een beetje in de kijker spelen. Mijn contract loopt inderdaad af aan het eind van het seizoen. Onbewust ben je dan toch bezig met de toekomst als speler. Ook daarom ben ik zeer tevreden met deze overwinning.”

KSK Heist - Francs Borains 1-0

KSK Heist: Van Aerschot, Wijns, Nys, Absisan, Rosy, Carrasco (73’ Jutten), Mmaee, Orye, Englebert, Troonbeeckx (88’ Meddour), Vande Cauter.

Francs Borains: Saussez, George (57’ Renquin), Drive Chaabi, Lai (70’ Durieux), Hedy Chaabi (70’ Ebui), Crolet, Stevens, Alouache, Niankou, Lauwrensens (83’ De Oliveira), Habbas (57’ Deschryver).

Doelpunt: 81’ Jutten (1-0).

Geel: Mmaee, George, Stevens, Alouache, Habbas. (JBS)