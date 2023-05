Pechvogel Milan Taildeman (OHL) wil sterker terugkomen: “Samen revalideren met Yari Verschaeren”

Lotto Volley League Maaseik wil in eigen zaal Roeselare onder druk zetten

Greenyard Maaseik is in de titelfinale op achtervolgen aangewezen. De Maaslanders gingen vorige week in Roeselare de boot in nadat Reggers en co. de eerste set pakten. Daarna speelden de West-Vlamingen zoals ze al het hele seizoen speelden: een rustig meesterschap, maar wel te pakken. Op voorwaarde dat Maaseik de uittredende kampioen onder druk kan zetten. Dus gaan de Maaseikenaars in eigen zaal op zoek naar opslagdruk en creativiteit in de afwerking.