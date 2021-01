Pechvogel Meg De Bruyne laat menselijke kant zien op BK: “Helpende hand leek me logisch”

VELDRIJDEN VROUWEN ELITEDe voorbije maanden deed Meg De Bruyne er alles aan om op het BK te kunnen starten. Ze sprokkelde de nodige UCI-punten in Slowakije om startrecht te kunnen hebben. Zondag brak de grote dag dan aan, maar die was na één kilometer ook weer voorbij. Een val fnuikte alles, maar De Bruyne liet zich toch positief opmerken.

Vooraf liet Meg De Bruyne optekenen dat het niveau op het BK in Meulebeke heel hoog zou liggen. Een klassering in de onderste regionen van de uitslag hoefde geen zwakke prestatie te betekenen. De veldrijdster uit Hamme moest uiteindelijk vrede nemen met een 21ste plaats. Alleen had ze zich het hele verhaal helemaal anders voorgesteld.

Vroege val

Meg De Bruyne doet haar verhaal. “Na achthonderd meter was er een val op een lange rechte strook. Dat lijkt misschien vreemd, maar we schoven weg op de zijkant. Tijdens de opwarming lag alles nog bevroren, maar nadien was het beginnen dooien. Dat zorgde voor modder. Twee rensters waren voor mij ten val gekomen. Met drie andere vielen we er overheen. Die tuimeling kostte me meteen twee minuten.”

Hulp bieden

De gevolgen waren niet minnetjes voor De Bruyne. “Ik voelde onmiddellijk dat ik pijn had aan mijn schouder. Het leek me beter om even enkele tellen te bekomen. Toen ik opstond, zag ik dat Lise Van Wunsel er nog erger aan toe was. Ze had een diepe snijwonde. Een helpende hand leek me logisch. Mijn BK was toch al om zeep. Ik heb haar fiets weer in orde gebracht en op haar ingepraat om toch voort te koersen. Dat heeft Lise ook gedaan. Nadien bleek dat de pijn toch te erg was en gaf ze alsnog op.”

Moedige strijd

Ondanks het tijdverlies zette De Bruyne toch door. “Ik wist dat mijn cross voorbij was, maar ik geef niet graag op. Op drie ronden van het einde werd ik uit koers genomen, maar ik kom toch in de uitslag voor. In de frontlinie van het BK waren er voor mij geen verrassingen. Tijdens de verkenning had ik al door dat Sanne Cant sterk bezig was. Ook Kopecky heeft me niet verbaasd. Bij de jeugd heeft Lotte aan veldrijden gedaan. Dat verleer je niet. Alicia Franck had ik vorige week ook al getipt.”