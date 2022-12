Pechvogel Dimitri Lavalée (KVM) opnieuw fit na frustrerend seizoensbegin: “Mentaal was het een moeilijke periode”

Voetbal Jupiler Pro LeagueDimitri Lavalée (25) is terug. Na bijna vier maanden afwezigheid - door twee blessures - stond de 25-jarige Belg opnieuw in de basis tegen Seraing. Na een moeilijk seizoensbegin in de honger bij Lavalée groot. “Het feit dat ik niet kon tonen dat ik beter kon, was frustrerend.”

Van 21 augustus was het geleden dat Lavalée nog eens minuten maakte. In de spektakelzege tegen Westerlo viel de Luikenaar kort voor het einde van de eerste helft uit met een blessure aan de achillespees. “Dat heeft me zes weken aan de kant gehouden”, vertelt de verdediger. “Mijn revalidatie verliep prima. Ik was opnieuw klaar voor de strijd. Tegen Anderlecht, begin oktober, zat ik voor het eerst weer op de bank. Een dag later speelde ik in een oefenwedstrijd tegen Lierse Kempenzonen. In het begin van de partij kwam mijn voet in aanraking met een speler van Lierse. Ondanks de pijn speelde ik nog verder, maar na een halfuur was het niet meer draaglijk. Onderzoeken wezen uit dat ik een kleine fractuur had opgelopen aan het middenvoetsbeentje. Ik moest enkele weken een bot dragen, een nieuwe revalidatie drong zich op.”

“Mentaal was dat een moeilijke periode. Eindelijk kon ik mijn comeback maken en dan herviel ik in een nieuwe blessure. Ik wilde opnieuw de ploeg helpen na wat zowel collectief als individueel een moeilijk seizoensbegin was. Het feit dat ik niet kon tonen dat ik beter kon, was frustrerend.”

Nu kan Lavalée opnieuw laten zien wat hij in zijn mars heeft. Tegen Seraing speelde hij centraal achterin een feilloze partij. Onder Buijs werd er met de 25-jarige Belg wel wat geschoven. Soms in het middenveld, soms in de verdediging. “Op welke positie ik me het beste voel, is een vraag die vaak terugkeert. Ik ben voornamelijk opgeleid als verdediger. Bij STVV speelde ik vorig seizoen dan weer meer op het middenveld. Ik voel me op beide posities comfortabel, al is een vaste positie wel bevorderlijk om automatismen te kweken.”

Lessen Nederlands

Om zich nog beter te kunnen aanpassen aan de club volgt de Luikenaar sinds een viertal weken Nederlandse les. “Dat doe ik twee keer per week en het gaat steeds beter. Het is een teken van respect naar de mensen die hier werken. Mijn favoriete woordje tot nu toe? Doe dan toch maar ‘overwinning’.” (Lacht) Mag Lavalée dat woordje ook uitspreken na de confrontatie met Cercle Brugge?

