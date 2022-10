Pech en blessureleed houden promovendus Sottegem mogelijk van periodetitel: “Dit is heel zuur”

Voetbal eerste provincialeEen flinke dosis pech heeft promovendus SV Sottegem dit weekend van de leidersplaats gehouden in eerste provinciale. Drie zware blessures, een onterechte strafschop en aardig wat pech bij de afwerking zorgden ervoor dat blauw-geel onderuit ging bij Mariakerke. Sottegem heeft het lot voor de periodetitel niet meer in eigen handen en moet hopen op een uitschuiver van Borsbeke, Munkzwalm of Kleit om alsnog het eerste eindrondeticket te pakken.

Na amper vijf minuten spelen was het al vervangen geblazen voor bezoekend coach Koen Vanden Houten. Robin De Beck, belangrijke pion op de ‘tien’, zakte door de knie en is mogelijk de rest van het seizoen buiten strijd. Een MRI-scan zal duidelijkheid moeten brengen over de ernst van zijn blessure. “Hierdoor moest ik mijn troepen herschikken en daar profiteerde de thuisploeg van om op voorsprong te komen. Een weggekopte bal werd op doel getrapt, raakte een been en rolde binnen. Het was het enige gevaar dat de thuisploeg liet optekenen, maar we keken wel onterecht tegen een achterstand aan”, blikt Vanden Houten terug.

Met twee mooie kansen kreeg Sottegem de mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Net voor de rust viel het volgende slachtoffer. Kapitein Jerôme Callebaut scheurde de aanhechting van zijn hamstrings en ook hij is mogelijk meerdere maanden out. “En alsof dat nog niet genoeg was, gaf doelman Daan Ronse bij de rust aan dat hij met een spierblessure kampte. We probeerden hem nog even op te lappen, maar hij kon niet meer verder. Ik neem nooit een tweede doelman mee, dus was het veldspeler Jorn Houck die in doel moest gaan staan. En nog hield het niet op, want ook de scheidsrechter besloot zijn duit in het zakje te doen door een volledig onterechte strafschop te fluiten. Mariakerke kreeg de 2-0 cadeau, maar we zijn blijven vechten”, aldus Vanden Houten.

Eindronde

De Coene zorgde nog voor de aansluiting en De Leenheer wrong nog twee reuzekansen de nek om. “We hadden minstens een punten moeten pakken en verdienden gewoon de drie punten. In de strijd om de periodetitel is dit natuurlijk heel zuur. Winnen we, dan staan we aan de leiding en kunnen we het volgende week afmaken. Nu hangt ons lot af van drie andere ploegen en bovendien zijn we drie belangrijke pionnen voor langere tijd kwijt”, aldus de Sottegemse coach.

