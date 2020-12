Pavle Djurisic is revelatie bij Phoenix Brussels: “Dit is mijn allereerste interview ooit”

Amerikaanse scholing

Is het bescheidenheid of een tikkeltje zenuwachtigheid? Pavle Djurisic opent voorzichtig. “Dit is mijn allereerste interview ooit. Ik hoop dat het goed gaat. Ik ben van Montenegrijnse afkomst. Net zoals in de andere republieken die ontstonden na het uiteenvallen van Joegoslavië, is ook in Montenegro basketbal zeer populair. Servië staat misschien nog een stap verder, maar wij doen het ook goed. Veel kinderen krijgen de sport met de paplepel binnen. Bij mij was dat niet anders. Op mijn zestiende trok ik naar de Verenigde Staten, waar ik op High School verder geschoold werd als speler. Op mijn vijftiende werd ik een eerste keer opgeroepen voor de nationale (jeugd)ploeg. Nadien doorliep ik al categorieën tot de seniors. Met mijn 2m06 ontwikkelde ik mij tot een power forward. Ik ga graag naar de ring, maar beschik ook over een goed shot. Met mijn lengte kan ik natuurlijk ook de nodige rebounds plukken.”

Nieuw avontuur

In augustus belandde Pavle Djurisic in onze hoofdstad. “De club heeft me zeer goed opgevangen. Ik geef toe dat ik voordien niet veel wist over jullie land, ik was er ook nog nooit geweest. Mijn kennis bleef beperkt tot het feit dat Brussel de hoofdstad van Europa is (lacht). Intussen weet ik wel beter. Ik denk dat ik me al goed heb aangepast aan jullie land. Montenegro is ongeveer even groot, maar heeft duidelijk minder inwoners. Veel verschil is er niet in het dagelijkse leven, al regent het hier wel geweldig veel. Covid maakt het wel allemaal ongewoon. Het was niet makkelijk om ons voor te bereiden op het kampioenschap, hoewel we op zich wel veel tijd hadden. Spelers werden ziek en moesten in quarantaine. Zonder fans spelen is ook merkwaardig. Toch doet dat niets af aan mijn motivatie. Ik wil gewoon altijd winnen. In de laatste twee wedstrijden lukte dat. Als twintigjarige besef ik dat ik doorheen een loopschool moet. Phoenix Brussels past daar perfect in.”