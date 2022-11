Pauls-Renars Jansons met Lindemans Aalst aan het feest in zijn Europees debuut: “Voorbije week amper getraind en dus niet in topvorm”

VOLLEYBAL CHALLENGE CUPLindemans Aalst trok voor zijn eerste Europese opdracht naar het Israëlische Kfar Saba. De troepen van coach Idner Martins acteerden eerder wisselvallig, maar wonnen woensdagavond wel de heenwedstrijd van de zestiende finales in de Challenge Cup met 1-3 (23-25, 18-25, 26-24 en 23-25). De return wordt komende woensdag in Schotte gespeeld, maar zaterdag komt eerst viceleider Gent op bezoek.

Coach Martins voerde opnieuw een aantal (gedwongen) wissels door. Libero Max Petersson (rug) en middenman Hélio Sanches (knie) reisden niet mee af naar Tel Aviv. Zij werkten in Aalst verder aan hun revalidatie. De Duitse hoekspeler Leon Meier ontbrak in het bekerduel tegen Maaseik nog wegens ziekte, maar versierde in Israël wel zijn eerste basisplaats. Niet op de hoek, maar wel op de voor hem ongebruikelijke positie van libero. Daarnaast waren er nog twee spelers die voor het eerst in de basis startten: de Portugese setter José Monteiro en opposite Renars-Pauls Jansons.

De 20-jarige Let moet net als vorig seizoen concurreren met de ervaren hoofdaanvaller Robin Overbeeke. “Ik stond tegen Kfar Saba niet alleen voor het eerst dit seizoen in de basis, maar het was ook mijn Europees debuut”, zegt Jansons die door zijn ploegmaats ‘John’ wordt genoemd. “Ik speelde al wel internationale wedstrijden met de nationale ploeg van Estland, maar dit was mijn eerste Europese optreden. Het was fijn om te kunnen spelen, al ben ik niet echt tevreden over mijn prestatie. Door een blessure aan de buikspieren had ik de afgelopen week amper getraind. Ik zat dus ver van mijn topvorm. Gelukkig is het ergste leed nu geleden.”

“Onze ploegprestatie verliep met ups en downs. We slaagden er niet om ons niveau constant hoog te houden. Daardoor brachten we onszelf vaak in de problemen. We zijn uiteraard wel tevreden met het resultaat. In principe moeten we in staat zijn om komende woensdag voor eigen publiek de kwalificatie voor de achtste finale veilig te stellen.”

Zaterdag in Schotte tegen viceleider Gent

Zaterdag staat in Schotte de Oost-Vlaamse derby tegen Gent op het programma. De bezoekers verloren woensdagavond hun Europese debuutmatch tegen het Turkse Izmir in de tiebreak, maar doen het verrassend goed in de competitie. Ze verloren na vier speeldagen slechts één keer, nipt in de tiebreak op bezoek bij Maaseik. Vorig seizoen verloor Aalst de bekerfinale van Gent.

“Het zou fijn zijn mochten we revanche kunnen nemen voor die verloren finale”, zegt Jansons. “Makkelijk wordt het alleszins niet. De Gentenaren zijn bijzonder goed op dreef. Langs onze kant valt het af te wachten of we middenman Hélio Sanches zullen kunnen recupereren. Voor onze libero Max Petersson zal de wedstrijd van zaterdag volgens mij sowieso te vroeg komen.”

Lees ook: meer volleybal