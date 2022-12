Pauline Windels (SV Zulte Waregem) na 1-0-verlies bij AA Gent Ladies: “Eerste twintig minuten niet op de afspraak”

“We begonnen veel te zwak”, opende de 27-jarige centrale verdediger van Essevee. “Ieder van ons wist dat we tegen een superenthousiast Gent van bij de aftrap op de afspraak moesten zijn. Dat was niet het geval. Geen idee waaraan dat lag. Misschien zaten we met ons hoofd al ergens anders, ik weet het niet. Op de flank zag Gent veel ruimte. Op tactisch vlak stonden we daar niet helemaal juist. Fleur Van Daele gebruikte haar snelheid, maar dat hadden wij slimmer moeten aanpakken. Door eens een stapje achteruit te zetten of een foutje te maken. Dat gebeurde te weinig. De energie en de kwaliteit die we vorige week tegen leider OHL brachten ontbrak de eerste twintig minuten. Nochtans hadden we dat nodig om onze voet naast Gent te zetten.”

Amper doelgevaar

Bij 1-0 halfweg was nog veel mogelijk. Trainer Kenny Engels verving tijdens de rust Lisa Lefere door Henriette Awete. Zulte Waregem ging meteen na aftrap op zoek naar de gelijkmaker, maar had het moeilijk om een doelrijpe kans af te dwingen. Even voor het uur kon Imani Prez na een goeie actie afdrukken, maar haar poging miste de goeie richting. De ingevallen Léna Hubaut was de enige die de Gentse doelvrouw Riet Maes echt aan het werk zette.

“Tijdens de rust stuurde onze trainer tactisch bij”, ging Windels verder. “We kwamen beter uit de kleedkamer, we begonnen beter voetbal te spelen, Gent kreeg bijna geen kansen, maar wij waren niet scherp genoeg in de zestien. Of de laatste pass was niet juist. We trapten veel te weinig op het kader.”

Nog niet opgeven

Play-off 1 halen wordt nu heel moeilijk voor Zulte Waregem. “Klopt, maar het is nog niet gedaan”, benadrukte Windels. “Club YLA en Standard moeten ook nog punten pakken om bij de eerste zes te eindigen. Voor de start van dit seizoen was play-off 1 halen het doel. Lukt dat niet, is ons seizoen niet geslaagd. We gaan nog voor alle twee want we zitten ook nog in de Beker. Al zal een halve finale bij Standard, een ploeg die zowel Anderlecht als OHL wipte, geen makkelijke opdracht worden.”