Pauline Windels met underdog SV Zulte Waregem naar Standard voor halve finale: “Elke match moet gespeeld worden”

Recent stonden beide teams in de reguliere competitie tegenover elkaar. Voor de winterstop werd het duel in Luik door opkomende mist onderbroken. De inhaalwedstrijd van 8 februari draaide voor Essevee Women uit op een stevige nederlaag (4-0). Drie dagen later werd het in Zulte 1-1.

“We kennen elkaar heel goed, want we speelden al eens vijftig minuten extra tegen Standard”, weet kapitein Windels. “Wij kennen hun sterke punten en ook hun mindere. Maar zij weten dat ook van ons. Uiteraard hadden we deze halve finale liever in Zulte gespeeld, met de steun van ons thuispubliek. Het is anders, we moeten naar Angleur. Wie het klassement van de reguliere competitie bekijkt, weet dat Standard het spel moet maken. Wij kunnen op de omschakeling loeren. Het is een bekerwedstrijd, altijd iets speciaals. In zo’n matchen is al vaak bewezen dat alles gespeeld moet worden.”

Tweede doel

Pauline Windels heeft al een bekerzege op haar palmares. Al ziet ze dat zelf anders. In 2017 beleefde ze de cupwinst van AA Gent Ladies tegen Anderlecht (3-1) vanop de bank. “Voor mij is dat geen echte bekerzege, ik zat gewoon als aanvulling op de invallersbank”, benadrukt Windels. “Als het nu lukt om de finale te spelen zal de beleving helemaal anders zijn. Dan zal ik er deel vanuit maken. Inderdaad, play-off 1 halen was voor de start van het seizoen onze ambitie. We komen jammer genoeg één puntje tekort. De finale van de Beker van België bereiken was een tweede doel. Lukt dat dan wordt dit toch een mooi seizoen.”

Weinig goals

Daarvoor zal moeten worden gescoord. Dat is bij Zulte Waregem het pijnpunt. In twintig competitiewedstrijden werden amper achttien doelpunten gemaakt. Vermoedelijk liet trainer Kenny Engels aanvalsleider Elke Van Gorp vorige zaterdag bij hekkensluiter Eendracht Aalst (0-1-winst) rusten in functie van de halve finale. “Voor ons is Elke een belangrijke speelster”, beseft centrale verdediger Windels. “Wij zagen de matchen tegen Charleroi en Aalst als voorbereiding op de halve finale. Iedereen werd scherp gehouden. Wij, Standard en de twee andere halvefinalisten, Ladies Genk en Club YLA, krijgen een uitgelezen kans om de bekerfinale te spelen.”

Zaterdag 11 maart om 15 uur: Standard-Zulte Waregem.

