Pauline Leclef speelde haar eerste Pro League-matchen van het seizoen en lijkt weer helemaal gelanceerd

Deze derde editie van de Pro League begon in oktober vorig jaar, maar wegens een hardnekkige rugblessure moest de 27-jarige Leclef toen afhaken voor de ontmoetingen met Nederland, Duitsland en Argentinië. Twee weken geleden ontbrak ze in Antwerpen nog tegen Spanje omdat toen matchen met haar Nederlandse club Oranje-Rood op het programma stonden.

“Die rugproblemen hebben me een hele tijd aan de kant gehouden”, vertelt Leclef. “Aanvankelijk probeer je het met inspuitingen nog van week tot week te bekijken, maar dat had weinig zin. Ik nam zelf de beslissing om er een paar maanden uit te gaan en heel deftig te revalideren. Ik miste dus ook de helft van het seizoen met Oranje-Rood. Dat we uiteindelijk nog degradeerden was een stevige domper. Neen, ik heb niet het meest aangename seizoen achter de rug.”

Mooie pass

Leclef, intussen goed voor 108 caps, was dinsdag en woensdag met de Panthers opnieuw van de partij tegen China. Met een geweldige pass zette ze dinsdag Charlotte Englebert op weg naar het openingsdoelpunt. Na een collectief knappe prestatie, met vooral een sterke eerste helft, wonnen de Panthers dinsdag met 3-1. Een dag later werd het in een match die zeer traag op gang kwam 1-1. “Klopt”, aldus Leclef. “Onze start woensdag was helemaal niet goed. De organisatie bij China was wel sterker in vergelijking met een dag eerder. We moeten vooral onthouden dat we ons in de tweede helft herpakten en toch nog kansen creëerden, maar beter moet het zeker.”

Terug naar thuisclub Herakles

Leclef lijkt dus weer helemaal gelanceerd bij de Red Panthers en volgend seizoen gaat ze ook opnieuw in de ION Hockey League aan de slag. Ze keert terug naar Herakles, de club waar het voor haar allemaal begon. De club uit Lier toont zich trouwens bijzonder ambitieus, want naast Leclef komen onder meer ook Manon Simons, Anne-Sophie Weyns, belofte Elizabeth Mommens, de Duitse Anabel Herzsprung, de Australische Sophie Taylor en de Spaanse Patricia Sanz het team versterken. “Op 5-jarige leeftijd begon ik op Herakles te hockeyen, het is geweldig om 22 jaar later aan het ambitieuze project van de club mee te werken”, zegt Leclef. “Het blijft toch speciaal om de kleuren van je thuisclub te verdedigen. We hopen met Herakles de weg naar de top in te zetten.”

Zorgen om de studies heeft Leclef ook bijna achter de rug. Ze diende onlangs haar thesis in voor de graad master in de handelswetenschappen. “Voor het resultaat moet ik wel wachten tot begin juli”, lacht Leclef. “We zijn er dus nog niet helemaal.”

