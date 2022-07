Paulien Everaerts speelt en wint drie finales op één dag in de Tennis Tour bij de dames 3 en 25/2: “Ik onderschat mezelf nogal makkelijk”

Volleybal EML Maas­eik-manager Dieter Leenders is verrast over bekerlo­ting: “Wel heel vreemde onschuldi­ge hand”

De loting voor de Beker van België in het mannenvolleybal zorgde de voorbije dagen al voor heel wat gefronste wenkbrauwen. Op het moment dat de ereklassers in de tabel verschijnen, dat is de 1/8ste finales, staan zowat alle topklassers aan dezelfde kant van de tabel. Enkel Menen, Borgworm en nieuwkomer Guibertin ontlopen Roeselare, Aalst of Maaseik tijdens de eerste bekerrondes. “Ja, ik heb vragen bij die loting. Het is geen promotie voor het Belgische volleybal”, reageert Maaseik-manager Dieter Leenders.

14 juli