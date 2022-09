Paulien Couckuyt sluit frustrerend seizoen af met 400m op de Memorial

Speciaal voor de Cheetahs kwam er een extra 400m op het programma van de Memorial. Paulien Couckuyt finishte er in een rechtstreekse confrontatie met haar 4x400m-collega’s zevende in 53.45. “Het doel was vooral om te genieten van het publiek”, vertelde ze. “Omdat ik in de aanloop ziek was, twijfelde ik lang om deel te nemen. Maar tegen dit Belgische publiek kon ik geen neen zeggen. Ik ging niet voor een snelle tijd maar vooral om te genieten en dat is goed gelukt.”

‘Frustrerend seioen’

Na een moeilijke voorbereiding door een blessure leek Couckuyt eind juni net op tijd de goeie vorm te pakken hebben, maar op het WK en EK kon ze de lijn niet doortrekken. “Het was een frustrerend seizoen”, zuchtte de Antwerpse atlete. “Het begon al heel slecht met een hamstringblessure. Ik moest proberen om op niveau te geraken, maar dat ging met ups-and-downs. Op het BK eind juni (red. waar ze won in 55.30) voelde ik eindelijk weer dat ik in staat was om onder de 55 seconden te duiken. In de V.S. vlak voor het WK heb ik dan jammer genoeg corona opgelopen. Dat kwam natuurlijk heel ongelegen. Dan was er nog de jetlag en op het EK had ik ook gewoon een rotdag mede door heel die voorgeschiedenis. Ik vind het vooral jammer dat ik niet heb kunnen laten zien wat ik waard ben. Zelfs vorig jaar voelde ik al dat er nog meer inzat. Misschien ook dat ik daardoor net een tikkeltje te gretig getraind heb. Frustrerend. Maar nu ga ik de batterijen weer opladen en het hoofd leegmaken. Volgend jaar ben ik terug. Ik wissel meestal goeie jaren af met slechte jaren dus laten we hopen dat ik volgend seizoen weer top ben”, besluit Couckuyt die in 2021 nog knap negende werd op de 400m horden in Tokio en een vaste waarde is in het Belgische 4x400m-team.