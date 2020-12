Paul Vervaeck (Kangoeroes Mechelen) kent als geen ander de Nederlandse competitie: “BeNe-League gaat voor een boost zorgen”

Kangoeroes Mechelen heeft wat met Nederland. Uiteraard is er Paul Vervaeck. De Mechelse head-coach werkte drie jaar voor Den Helder en twee jaar voor ZZ Leiden. En of dat nog niet genoeg is: Vervaeck is de huidige Nederlandse bondscoach van de U20. De juiste man op de juiste plaats dus om zijn mening te geven over dit (groots) project. “Ik ben voorstander”, zegt Vervaeck, of hoe kan het anders. ”De BeNe-League gaat het basketbal in beide landen een boost geven. Een nodige boost. Want er diende iets te gebeuren. Heel wat clubs hebben het vandaag de dag niet gemakkelijk. En dan heb je nog de huidige competitieformule, met twee poules. Wat mij betreft een vorm van competitievervalsing.”

“Oké, het is misschien maar Nederland en België, het blijft toch een internationale competitie. En over de grenzen kijken, dat geeft altijd voordelen. Het uitwisselen van kennis, bijvoorbeeld. Of de vele contacten. Die gaan sowieso verruimd worden. Ik ben ervan overtuigd dat we veel van elkaar kunnen opsteken. Het maakt het allemaal wat prestigieuzer. Maar ook commercieel gaat dit ongetwijfeld de afzetmarkt vergroten. En last but not least: sportief. Heel wat beloftevolle jongeren gaan hier baat bij hebben. Het kan misschien een leegloop naar Amerika doen vermijden. Zoals nu soms te vaak gebeurt. ”

Heel veel wedstrijden

Je moet het een paar keer lezen, en dan lukt het wel. Het format van de eengemaakte competitie tussen België en Nederland vraagt toch wat inzicht. Twaalf clubs in Nederland stemden al in. In België onthield enkel Luik zich. “Indien we tot een competitie komen met 22 teams, dan dienen er heel wat wedstrijden gespeeld te worden. Sommige ploegen zijn ook nog eens Europees actief. Dat is wat. Organisatorisch niet altijd evident. Ik verwacht puzzelwerk. Moet je morgen van Mechelen naar Groningen voor een wedstrijd, dan moet je op tijd vertrekken. De wegen in Nederland staan niet bekend voor een vlotte doorstroming. Ach, als het dat maar is”, aldus een enthousiaste Paul Vervaeck.

Maar ook Tony Van den Bosch, jaren aan het werk bij Bergen op Zoom en Leeuwaarden, Jito Kok, Mohamed Kherrazi en Domien Loubry hebben een verleden in Nederland. Nu allemaal lid van Mechelen en specialist ter zake. Het belooft inderdaad boeiend te worden.