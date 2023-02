Paul Vanthournout en VKt Torhout mee aan de leiding in tweede nationale B: “Niets moet, alles kan. Als bestuur leggen we helemaal geen druk”

“Behalve in het begin van de eerste set speelden we zondag opnieuw heel mooi volleybal”, vond voorzitter Paul Vanthournout. “In de aanvangsfase kwam onze opslagdruk er niet uit, we maakten wat fouten waardoor Hellvoc vier tot vijf punten uitliep. Pas bij 16-16 kwamen we naast de bezoekers. We gingen er meteen op en over. Coach Wim Vertenten had een wedstrijdplan waarbij het bezoekende blok werd omzeild, want Hellvoc beschikt over veel gestalte. Minuut per minuut zag je het vertrouwen bij de bezoekers zakken.”

Tussenspurt

VKt pakte de eerste set met 25-21 en won de tweede met 25-18. “Aanvankelijk verliep die tweede set gelijkop, maar dankzij een tussenspurt maakten we het verschil”, aldus Vanthournout. “In de derde set speelde Hellvoc alles of niets. Wij hielden vast aan het wedstrijdplan en wonnen met 25-21. Nele Billiet speelde een fantastische wedstrijd. Volgens mij speelde Lisanne Debusschere haar beste match ooit voor VKt. Bij onze passeurs Coline Vincart en Lauren Delee lukte alles. Mélanie Vercaempt en Marie Vervaet speelden eveneens een sterke partij. Eigenlijk moet ik iedereen loven voor deze prestatie.”

Twee maal Nidak

Nu staan twee partijen tegen Nidak Nieuwkerken, vierde in de stand, op de kalender. Eerst uit (25/2), daarna thuis (19/3). In tweede nationale stijgt enkel de kampioen naar eerste. “Niets moet, alles kan. Als we promoveren doen we dat”, benadrukte voorzitter Vanthournout. “Dan gaan we erover waken dat we deze kern samenhouden en misschien een beetje versterken. Ik zag al wedstrijden van een hoger niveau. Volgens mij kunnen wij diverse ploegen uit eerste nationale aan. Nidak speelde twee matchen minder dan wij. Als we zaterdagavond opnieuw het niveau van afgelopen zondag halen, zit er zeker iets in. Maar als bestuur leggen we helemaal geen druk.”

Wel werd in de schoot van de club een nieuw meerjarenplan op papier gezet. “Het project VKt 2027”, verduidelijkte Vanthournout. “Tien jaar geleden hadden we slechts 35 jeugdspeelsters, nu hebben we er 150. Via het project VKt 2027 gaan we proberen deze rekrutering te laten renderen.”

Lees ook: meer volleybal