Paul Nardi is de laatste weken één van de weinige spelers op niveau: “We zijn AA Gent, we moeten beter doen”

AA Gent trekt zondagavond laat naar het verre Sint-Truiden in de hoop om beter te doen dan tegen Charleroi in eigen huis. De 0-0 kon weinigen bekoren, al sprong doelman Paul Nardi er wel uit met enkele belangrijke reddingen. Ook hij beseft dat het in Limburg beter zal moeten.

AA Gent liet tegen Charleroi een uitstekende kans liggen om de top vier binnen te komen. Club Brugge raakte immers ook niet verder dan een gelijkspel bij Sint-Truiden. “Dat klopt, maar ik wil eerst en vooral onze eigen prestatie belichten”, aldus Nardi. “De partij tegen Charleroi was een wedstrijd die we hadden kunnen winnen. Zij hebben een laag blok gezet en jammer genoeg waren onze aanvallen niet concreet genoeg. We missen de kans om Club in te halen, maar we blijven met dat punt wel in de running.”

Allemaal beter doen

Na de wedstrijd klonk Hein Vanhaezebrouck scherp voor zijn ploeg. Hij vond dat iedereen een hoger niveau moet gaan halen. “Hij heeft zeker gelijk. We blijven AA Gent, een grote club, en wat we getoond hebben tegen Charleroi was niet goed genoeg. We moeten die match eigenlijk domineren. Ook de partij tegen Kortrijk was moeilijk, ook al wonnen we die wel. We moeten allemaal beter doen als we de top vier willen halen. Ook tegen Union en Antwerp waren we helemaal niet op niveau.” De grootste problemen situeren zich voorin. “We scoren moeilijk, maar we slikken ook te gemakkelijk goals. We moeten het in de twee rechthoeken beter doen. Maar het klopt dat we meer gevaar moeten creëren.”

“We missen constante. Niet alleen in het spel, maar ook qua resultaten. Neem nu die wedstrijd tegen Charleroi. Als één van de grote kansen op het einde erin gaat, dan hebben we dit gesprek vandaag niet op deze manier.” In Sint-Truiden moet het beter. “Het is een team met heel wat kwaliteiten dat niet zo ver onder ons staat in het klassement. We hebben gezien wat ze tegen Club Brugge konden doen en bovendien is het met het kunstgras op een ondergrond die we niet gewend zijn. We gaan er alleszins alles aan doen om te winnen, ondanks de omstandigheden en onze afwezigen.”

