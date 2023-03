Paul Nardi belangrijk voor AA Gent, dat vierde plaats afpakt van Club: “Dit mogen we niet uit handen geven”

voetbal jupiler pro leagueAA Gent won zondagavond vrij makkelijk van Eupen, maar schijn kan bedriegen. De Buffalo’s hadden het voor de rust niet onder de markt tegen de Panda’s. Paul Nardi moest zich onderscheiden met enkele belangrijke reddingen. De doelman was achteraf ook tevreden over zijn voetenspel.

Dat was - en is nog steeds - één van de manco’s van Nardi. Het is een uitstekende lijnkeeper, maar zijn inspeelpasses en uittrappen kunnen beter. Iets wat de Fransman terdege beseft. “Ik ben vooral tevreden over mijn voetenspel vandaag.”, aldus Nardi.

En dan had hij het niet alleen over die keer toen hij een Eupen-spits uitkapte. “Normaal gezien is dat mijn gewoonte niet. Het was toen de beste oplossing. Eerlijk, van bij het begin van de match vond ik de goeie oplossingen en passen. Het gaat al een tijdje beter wat dat betreft. Het gaat ook steeds vlotter qua automatismen. We hebben ons bovendien goed voorbereid op de manier waarop Eupen speelt.”

Naast opvallen met de voeten, spreidde Nardi ook zijn sterke punten tentoon. Met twee puike reddingen hield hij AA Gent voor de rust recht. “Het was belangrijk, vooral in de eerste helft. Ze hebben echt sterke spelers voorin. Prevljak, N’dri, het zijn allemaal jongens met kwaliteiten. Dit clean sheet doet echt deugd. De moeilijkste? Die bal van N’dri die afweek en me bijna tegenvoets pakte. Maar ook die poging van Prevljak was niet de makkelijkste.”

Moeilijke matchen

Dankzij de overwinning komt AA Gent de top vier binnen. De Buffalo’s tellen nu twee punten voorsprong op grote rivaal Club Brugge, dat voor het eerst ooit play-off 1 dreigt mis te lopen. “Als we de resultaten van het weekend bekijken, doen we een uitstekende zaak. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat we vierde stonden, nu moeten we zorgen dat we het niet uit handen geven. Er komen nog moeilijke matchen aan, en dan heb ik het niet alleen over de match tegen Union. Ook op Seraing wordt het niet evident. Dat is een ploeg die nog volop strijdt om erin te blijven.”

De doelman kijkt ook uit naar de interlandbreak. “We hebben het nodig, er zijn heel wat spelers die met kwaaltjes kampen. Als je ziet hoe Jordan Torunarigha erbij liep aan het einde van de match, is dat het grootste bewijs.”

