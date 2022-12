Paul Devlieghere en SV Oostkamp trekken onverhoopt als viceleider de winterstop in: “Iedereen is graag op onze club”

voetbal tweede nationale AWie aan de start van het seizoen voorspelde dat Oostkamp vanop de tweede plaats de winterstop zou intrekken, werd wellicht wat scheef bekeken. De promovendus verbaasde echter opnieuw vriend en vijand en reeg de goede prestaties aaneen in tweede nationale A. Aan de winterstop telt het slechts twee punten achterstand op leider Eendracht Aalst. Paul Devlieghere is dan ook een uitermate tevreden voorzitter.

“Mijn tevredenheid is een understatement”, lacht de voorzitter ons toe. “Na twee promoties op rij rekenden we dit seizoen op een aanpassingsperiode. Het behoud zo snel mogelijk afdwingen was de doelstelling. Al waren we er wel al in het begin van overtuigd dat de spelersgroep over kwaliteit genoeg beschikte om die doelstelling zonder veel problemen te realiseren. We stonden er meteen! De ploeg surft voort op de drive en het enthousiasme van ons recent kampioenenjaar.”

“Ik beloon onze heenronde dan ook met minstens een negen op tien. We verloren slechts drie keer, waarvaan twee duels op het veld van een B-ploeg uit de Jupiler Pro League. Enkel onze jongste 0-1-thuisnederlaag tegen Olsa Brakel, vlak voor de winterstop, is een accident de parcours. Onze eerste thuisnederlaag in twee en een half jaar! Ik neem mijn jongens echter niets kwalijk, want met drie matchen op zeven dagen tijd sloeg de vermoeidheid toe in een donkere en gure decembermaand.”

Stabiele werking

Wat is volgens Devlieghere het geheim achter het grote succesverhaal van Oostkamp, dat minder dan tien jaar geleden nog in derde provinciale voetbalde? “De jarenlange stabiele werking en de tomeloze inzet van onze bestuursleden, trainers en vrijwilligers. We zijn een grote familieclub, waar iedereen graag naartoe komt en graag naar terugkeert. Zo weten wij spelers vaak voor lange tijd aan ons te verbinden en moeten we niet elk jaar op zoek naar vele nieuwkomers. Verder krijgen jongeren hier ook regelmatig hun kans. Onze bekroonde jeugdwerking is een van de hoekstenen van deze club. Tot slot dragen we een positieve voetbalfilosofie uit. We willen van de duiveltjes tot onze eerste ploeg mooi, attractief en verzorgd voetbal brengen.”

Wat brengt 2023 voor SV Oostkamp? “We stelden onze ambitie bij tot een plaats in de top vijf. Verder hoop ik dat iedereen het nieuwe jaar met een goede gezondheid mag meemaken en dat onze sympathisanten nog veel plezier beleven aan onze vereniging”, besluit de voorzitter.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale A