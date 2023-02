Patron Yvan Yagan sleept met KVK Tienen punt uit de brand tegen nummer drie Olympic Charleroi: “Gezocht naar manier om beslissend te zijn”

voetbal eerste nationaleKVK Tienen bleef in eigen huis dan wel steken op een gelijkspel, toch kwam het als morele winnaar uit het duel met Olympic Charleroi. De Suikerjongens gingen met een 0-1-achterstand de rust in, maar zetten vooral in het laatste halfuur nog alles op alles om het nummer drie in het klassement over de knie te leggen.

Hoedje af dat het zich alsnog in de wedstrijd wist te knokken, want in het eerste kwart werd duidelijk waarom de Walen tot de top in eerste nationale behoren. “Twintig tot vijfentwintig minuten hadden we het lastig om Charleroi bij te benen, maar nadien zag je dat deze groep over veel mentale weerbaarheid beschikt. Want die 0-1 was toch wel een serieuze domper als je zoals ons voor die drie punten probeert te gaan.”

“Bij de herneming kenden we nog een minder moment met twee kansjes tegen, maar nadien hebben we echt de match in handen genomen en hen tot op de eigen helft teruggedrongen. Toeval is dat allesbehalve, het toont vooral aan dat er naast een flinke dosis karakter ook bepaalde automatismen in ons spel ingebakken zitten waar we altijd naar kunnen teruggrijpen. Alleen spijtig natuurlijk dat het bij de gelijkmaker gebleven is, aangezien de kansen er waren om ook nog de winst te pakken.”

Een beetje ziek

Onder meer Yvan Yagan slaagde er na rust in om zijn eigen spel naar een hoger niveau te tillen, exact hetgeen je van een speler met zo’n naam en faam verwacht. “Ik voelde me nochtans fysiek verre van honderd procent, ik miste alleszins de energie om negentig minuten lang tot het uiterste te gaan”, verrast hij. “Maar goed, ziek of niet, als je met de rug tegen de muur staat, heb je geen andere keuze dan er voluit voor te gaan. Die ervaring heb ik op mijn 33ste natuurlijk wel, dat ik op zoek ga naar andere manieren om mijn steentje bij te dragen en te proberen beslissend te zijn voor de ploeg. En dat werkte wel, want voor die gelijkmaker had ik al een tweetal mogelijkheden waar de keeper nog net bij kon. Misschien is dat een goede les voor andere spelers, dat het nooit te laat is om een match te doen kantelen als je niet helemaal lekker in je vel zit.”

Gele schorsing

Ook na de 1-1 bleef het nummer tien als een patron verdelen en heersen. Eerst door de perfecte assist af te leveren richting Vanwesemael die in de loop net over besloot en nadien door de bezoekende goalie tot een knappe save te dwingen met een plaatsbal vanaf de middenlijn. “Het was verre van slecht, alleen pakte ik ook nog een derde gele kaart waardoor ik woensdag geschorst zal moeten toekijken tegen Francs Borains”, geeft hij nog mee. “Maar goed, een ramp is dat nu ook weer niet, want Claes komt wellicht terug in de ploeg. En we hebben nog andere offensieve mogelijkheden met Saidi bijvoorbeeld die een goede beurt maakte vandaag. Alle matchen zijn belangrijk in deze periode, dus hopelijk kunnen we dan eindelijk nog eens aan het langste eind trekken.”

KVK Tienen: Herbots, Bergiers (66’ Chantrain), Meeus, Vanwesemael, Saidi (72’ Kempeneers), Naudts, Yagan, Singh, Bracké (72’ Marchal), Bogaerts, Arrivas (77’ Matterne).

Ol. Charleroi: Moriconi, Felix, Maisonneuve, Hassaini (78’ Gaya), Miljanovic (63’ Ouali), Hadj-Moussa (78’ Saïdane), Kouri, Ito (91’ Vanderbecq), Masengo, Penin, Rivollier.

Doelpunten: 26’ Felix (0-1), 79’ Yagan (1-1).

Geel: Meeus, Bergiers, Yagan.

