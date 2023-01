Patro Eisden wint topper tegen La Louvière in prangende slotfase en verstevigt de koppositie: “Ja, ik ben enorm trots op mijn team”

Ontknoping in ultieme slotfase

Mehdi Bounou was een voortdurende gesel voor de Waalse tegenstander en kon enkel foutief gestopt worden. In de absolute slotfase werd hij in de zestien in de tang genomen en de daarop gefloten strafschop leverde voor de Maaslanders de verdiende overwinning op. “Met mijn dribbels wordt ik iedere week hard aangepakt”, lacht de Eisdense aanvaller. “Dat is nu eenmaal mijn spelstijl. Ik zoek het contact op. Na een spetterend begin viel we na de gelijkmaker van La Louvière terug. Die tegentreffer viel te snel. Mentaal incasseerden we een tik en verloren we de greep op de wedstrijd. Tijdens de pauze stelde de trainer onze aanpak bij en dat wierp vruchten af. We domineerden en drongen de Wolven achteruit. Ik had een grote kans, maar door de slechte staat van het veld kon ik niet kadreren. We zijn geduldig blijven knokken en dat leverde uiteindelijk de zege op.” Je werd in de zestien gehaakt. Een terechte strafschop? “Natuurlijk. Op het moment dat ik de zestien indook, voelde ik twee verdedigers in mijn rug en wist dat dit mijn moment ging worden. Ze haalden me onderuit en de scheids twijfelde niet. Dit is een belangrijke zege. Buitenshuis verloren we drie toppers, voor eigen publiek zijn we onklopbaar”, glimlachte uitblinker Mehdi Bounou.