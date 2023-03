Patro Eisden wint tegen Mandel en blijft op promotiekoers: “21 wedstrijden van de 29 gewonnen, dat zijn unieke statistieken”

Eerste treffer voor Henk Dijkhuizen

Voor Henk Dijkhuizen was het zijn eerste treffer van het seizoen. “Je weet niet hoe ik naar dit doelpunt uitkeek. Haast alle spelers in de basis troffen dit seizoen reeds raak. Enkel ik bleef zonder goals achter. Nu was ik eindelijk aan vieren toe. Na een scherp aangesneden vrijschop van Kis, plofte de bal via Renson en de Mandelgoalie tegen mijn hoofd in doel. Wat daarna volgde was een echte ontlading, hé. Met deze driepunter en het verlies van Luik doen we opnieuw goede zaken. Het is best leuk als concurrenten punten laten liggen, maar toch focussen we best op onszelf. Elke week de wedstrijd geconcentreerd aanpakken en van onze eigen sterkte uitgaan, daar haal je het meeste rendement uit”, weet Henk Dijkhuizen, die lang in de tijd moet gaan om zijn laatste promotie te herinneren. “Het begint er inderdaad goed te zien. Met meer dan tien punten voorsprong op nummer vier komt de promotie steeds dichterbij. Wanneer ik het laats de promotie mocht vieren? Dat was met Roda toen we onder René Trost naar eerste divisie promoveerden. Het wordt tijd dat ik dat nog eens kan overdoen”, knipoogt de immer vriendelijke Nederlander.”