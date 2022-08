Patro Eisden verliest seizoensopener bij sterk La Louvière: “Gelijkmaker van doelman Belin spat in laatste minuut op de paal”

voetbal eerste nationalePatro Eisden verloor zijn openingswedstrijd tegen een sterk La Louvière met 2-1. De thuisploeg, geruggesteund door een enthousiaste aanhang, scoorde tweemaal na een stilstaande fase. Naar het einde toe werd het nog spannend. Patro’s aanwinst Pietermaat kon milderen en de mee opgerukte Jordy Belin trof in de negentigste minuut de paal. “We botsten op een stevig La Louvière, dat ik zeker bij de titelkandidaten rangschik. Anderzijds slikten we twee vermijdbare goals en hebben we niet het echte Patro Eisden gezien”, klonk kapitein Wouter Corstjens na afloop.

De eerste helft verliep evenwichtig met weinig doelkansen. Corstjens zag in de aanvangsminuten zijn doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Vlak voor de rust klom de thuisploeg toch op voorsprong toen Vanzo een vrijschop in de verste hoek pegelde. Eisden speelde een betere tweede helft, maar keek rond het uur tegen een dubbele achterstand aan. Na een nieuwe vrijschop devieerde Corneillie de bal in doel. Patro gaf niet op en perste er nog een slotoffensief uit. Pietermaat scoorde en in de laatste minuut trof de mee opgerukte doelman Belin nog de staander.

Niet het echte Patro Eisden

Wouter Corstjens wond er na afloop geen doekjes om. “Dit La Louvière gaat nog potten breken. Dit was één van de betere teams die ik in eerste nationale ben tegengekomen”, aldus de Eisdense aanvoerder. “Het is een complete ploeg met op elke positie een sterke speler. Eenmaal op achterstand probeerden we de bakens te verzetten, maar La Louvière zette een goed blok. We raakten er niet doorheen. Anderzijds waren er enkele dubieuze strafschopgevallen in ons voordeel die niet gefloten werden. Maar dit wil ik niet als excuus gebruiken.”

“Laat ons eerlijk zijn: het echte Patro Eisden hebben we vanavond niet gezien. Daarvoor moesten we te veel het spel ondergaan. Toch hadden we in de absolute slotfase nog een een gelijkspel uit de brand kunnen sleuren. De poging van doelman Belin kraakte echter de paal. We zullen er de volgende weken nog sterker tegenaan moeten. Te beginnen met zondag wanneer we tweedeklasser Ganshoren thuis op bezoek krijgen voor de beker. Nadien treffen we het tweede team van OHL”, weet Corstjens.

Sterk La Louvière

Ook assistent-trainer Aziz Rejdi was onder de indruk over de sterkte van La Louvière en rangschikte hen bij de promotiekandidaten. “Voor Patro was dit een moeilijke uitwedstrijd. Onze ingesteldheid was goed, maar we botsten op een erg sterke tegenstander dat massaal aangevuurd werd door een enthousiaste schare supporters. Vergeet ook niet dat La Louvière verleden seizoen los door de reeks speelde en met ruime marge kampioen werd. Ze dreven nog steeds op die kampioenenflow. Toch zijn we blijven knokken en grepen in het slot alsnog naast de puntendeling”, aldus Rejdi.

La Louvière: Libertiaux, Faye, Corneillie, Gobitaka, Vanhecke, Soumaré, Vanzo, Lambo, Franco (75' Baininwa Liongola, Francotte, Calant.

P. Eisden: Belin, Kis, Corstjens, Renson, Dijkhuizen, Ferber, Gueroui, Pietermaat, Sam, Cuypers (61' Valcke), Bamona.

Doelpunten : 40' Vanzo (1-0), 60' Corneillie (2-0), 85' Pietermaat (2-1).

Geel: Kis, Dijkhuizen, Gueroui, Faye, Corstjens, Franco, Francotte, Baininwa Liongola.

Lees ook: meer voetbal in 1N