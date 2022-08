Patro Eisden verliest seizoenopener bij sterk La Louvière: “Gelijkmaker van doelman Belin spat in laatste minuut op de paal”

De eerste helft verliep evenwichtig met weinig doelkansen. Corstjens zag in de aanvangsminuten zijn doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Vlak voor de rust klom de thuisploeg toch op voorsprong toen Vanzo een vrijschop in de verste hoek pegelde. Eisden speelde een betere tweede helft, maar keek rond het uur tegen een dubbele achterstand aan. Na een nieuwe vrijschop devieerde Corneillie de bal in doel. Patro gaf niet op en perste er nog een slotoffensief uit. Pietermaat scoorde en in de laatste minuut trof de mee opgerukte doelman Belin nog de staander.

Niet het echte Patro Eisden

Wouter Corstjens bond er na afloop geen doekjes om. “Dit La Louvière gaat nog potten breken. Dit was één van de betere teams die ik in eerste nationale ben tegen gekomen”, aldus de Eisdense aanvoerder. “Het is een complete ploeg met op elke positie een sterke speler. Eenmaal op achterstand probeerden we de bakens te verzetten, maar La Louvière zette een goed blok. We raakten er niet doorheen. Anderzijds waren er enkele dubieuze strafschopgevallen in ons voordeel die niet gefloten werden. Maar dit wil ik niet als excuus gebruiken. Laat ons eerlijk zijn, het echte Patro Eisden hebben we vanavond niet gezien. Daarvoor moesten we teveel het spel ondergaan. Toch hadden we in de absolute slotfase nog een een gelijkspel uit de brand kunnen sleuren. De poging van doelman Belin kraakte echter de paal. We zullen er de volgende weken nog sterker tegenaan moeten. Te beginnen met zondag wanneer we tweedeklasser Ganshoren thuis op bezoek krijgen voor de beker. Nadien treffen we het tweede team van OHL”, weet Corstjens.