Patro Eisden troeft Francs Borains af en promoveert met grote onderscheiding naar 1B: “We spelen opnieuw in de reeks waar we thuishoren”

Met doelpunten van Ferber en Bentayeb (2x) zat Eisden bij de rust reeds op rozen. “Als je met 79 punten, slechts drie verlieswedstrijden en op vijf speeldagen van het einde zeker bent van promotie, kan je zeggen dat dit dubbel en dik verdiend is. En als je dit ook nog voor eigen publiek kan vieren, maakt het nog mooier”, genoot trainer Stijn Stijnen na afloop.

Met doelpunten van Ferber en tweemaal Bentayeb zat Eisden bij de rust reeds op rozen “We wisten dat Francs Borains in de omschakeling te pakken was”, blikte trainer Stijnen in het feestgewoel nog even terug op het wedstrijdverloop. “Dat was hun zwakke schakel en daarom opteerden we voor meer snelheid voorin. Met Bounou en Bamona op de flanken en Bentayeb in de spits, lieten we onze tegenstander alle kleuren van de regenboog zien. Toen Renson vlak na de rust nog een vierde treffer binnentrapte, wisten we dat de buit binnen was. Ons plannetje lukte en het bomvolle stadion kon zich uitleven.”

Droomscenario

“Het was een droomscenario om zo voor eigen publiek de promotie te kunnen vieren. Fantastisch en onvergetelijk. Of we nu ook voor het kampioenschap gaan? Vanaf de eerste dag van de voorbereiding heb ik gesteld dat promoveren het hoofddoel was. Al die tijd heeft de spelersgroep die last moeten dragen en hebben ze er alles uitgeperst. Ik ben tevreden en wil hun laten genieten. Meer eisen wil ik niet. Maar mijn spelers zijn winnaars en als ze ook die titel erbij willen, mag dat. Maar het moet niet”, besluit Stijnen.

Apotheose

Ook kapitein Wouter Corstjens genoot met volle teugen. Samen met Stijn Stijnen en Rik Vliegen hield hij Patro in moeilijke tijden in leven. “Winnen tegen een concurrent en in ons eigen stadion, daar doe je het voor hé. Wat een apotheose van een schitterend seizoen. Vergeet niet dat we nog niet lang geleden voor de afgrond stonden. De komst van de Amerikaanse investeerder, de Common Group, kwam op juiste moment. Aan hen hebben we veel, zoniet alles te danken.”

“De sterkte van onze spelersgroep? Het is een ideale mix van maturiteit en kwaliteit. Het is ook een groep die zich enorm op een wedstrijd kan focussen. En dat week na week. Het is een groep die nadenkt en corrigeert wanneer het moet. Of ik reeds eerder in mijn carrière promoveerde? Neen, ik speelde onder meer voor Westerlo, Gent, Lierse, Waasland-Beveren. Voor mij was dit de eerste promotie. Ik hoor ondertussen al bij de oudjes, maar wil toch nog verder”, knipoogt Corstjens. “Patro speelde jarenlang in tweede nationale. Wel, de club is opnieuw waar ze thuishoort en daar wil ik ook opnieuw van proeven.”

Het laatste woord is voor Yacine Bentayeb, die na N de overstap naar Eisden maakte. Met twee treffers had hij een groot aandeel in de 4-0-zege van Patro. “Het waren mijn eerste doelpunten voor de club. Natuurlijk is het schitterend als je in zulke galawedstrijd kunt scoren. Met dank aan Freddie Mombongo, die me de kneepjes van een spits leerde. Ik trainde verschillende met deze “’bomber’, die ook bij Patro actief was”, vertelt Bentayeb.

P. Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis, Gueroui, Verburgh, Bamona (85’ Mehanovic), Ferber (74’ Bammens), Bounou, Bentayeb (82’ Valcke).

Francs Borains: Saussez, Fuakala (76’ Vannoye), Boulenger, Itrak, Deschyver (51' Laurent), Diallo (72’ Arib), Lavie, Mohammed, Chaabi (72’ Pinto), Mpati, Chevalier (76’ Grisez).

Doelpunten: 22’ Ferber (1-0), 33’ en 35’ Bentayeb (2-0 en 3-0), 46’ Renson (4-0).

Geel: Fuakala, Saussez, Gueroui, Verburgh, Kis.



Lees ook: meer voetbal in 1N