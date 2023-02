Patro Eisden-spits Elvis Mehanovic wil in Ninove “vlammen”: “Mijn aanpassing is voorbij, zondag wil ik scoren”

VOETBAL EERSTE NATIONALEAanwinst Elvis Mehanovic voelt zich reeds helemaal thuis bij Patro Eisden. Begin januari maakte Mehanovic de overstap van SK Tongeren naar Patro Eisden om de langdurig afwezigheid van de geblesseerde aanvallers Elie Sam Bruce en Roman Ferber op te vangen. De centrumspits paste zich snel aan en overbrugde op korte tijd het niveauverschil tussen eerste en tweede klasse. Zowel op training als tijdens de competitiewedstrijden toonde Mehanovic veel inzet en was hij niet bang om zijn truitje nat te maken. En dit tot ieders tevredenheid. Enkel de doelpunten bleven voorlopig uit. “De voorbije weken was het steeds net niet. Nu de aanpassingsperiode voorbij is, ben ik klaar om zondag in Ninove de netten bol te zetten”, klinkt een gemotiveerde Mehanovic.

Bij de zoektocht naar een vervanger voor de langdurig gekwetste Eli Sam Brooks, kwam Stijn Stijnen bij SK Tongeren terecht. Hun spits Elvis Mehanovic voerde met 12 doelpunten de topschutterslijst in tweede nationale aan. Ik kan me voorstellen dat je gecharmeerd was toen Patro Eisden kwam aankloppen? “Ik was in de eerste plaats verrast”, zegt Mehanovic. “Ik had dit niet zien aankomen en plotseling moest alles snel gaan. Bij Tongeren waren ze in eerste instantie ook zo gelukkig met dit aanzoek. Vergeet niet dat we met Tongeren bovenin de rangschikking meestreden en ik daar toch een groot aandeel in had. In mijn contract stond evenwel een clausule, dat ik bij een bod van een club uit een hogere reeks kon vertrekken. Tongeren heeft zich hier perfect aan gehouden. Club en spelers gunden me die stap hogerop.”

Van amateur tot prof

Je kreeg bij Patro Eisden een profcontact aangeboden. Dat wil zeggen ook een heel andere manier van leven? “Zeg dat wel. Voor mij was het even aanpassen. Van de ene op de andere dag belandde ik in een volledig nieuwe dagindeling. Bij Tongeren trainde ik tweemaal per week, bij Patro tweemaal per dag. De dag begint in Eisden met een ontbijt op de club en ‘s middags staat er een middagmaal klaar. De intensiviteit op training ligt ook een stuk hoger dan bij Tongeren. Op fysiek vlak is het meer dan een tandje bijsteken. Maar ik heb er alle vertrouwen in dit ik dit aankan. Een maand later is alles in de juiste plooi gevallen en groei ik naar mijn beste vorm. Tot hier toe kwam ik nog niet aan scoren toe. Ik dwong kansen af, maar het was steeds net niet. Panikeren doe ik niet. Ik weet dat die doelpunten zullen volgen. Zondag tegen Ninove hoop ik alle registers open te trekken en Patro aan een nieuwe zege te helpen. De club wil naar 1B en ik ga trachten daar mijn steentje aan bij te dragen”, zegt de in Beek wonende aanvaller.

KRC Genk en Anderlecht

Elvis Mehanovic heeft de Bosnische en Nederlandse nationaliteit en speelde ondanks zijn nog jeugdige leeftijd voor heel wat clubs. “Tijdens de Joegoslavische oorlog zijn mijn ouders naar Nederland gevlucht. Ikzelf werd in Sittard geboren. Mijn jeugdopleiding kreeg ik grotendeels bij MVV en KRC Genk. Bij Genk kreeg ik mijn eerste profcontract. Blessures gooiden echter roet in het eten. Mijn overstap naar Anderlecht leverde niet op wat ik ervan verwachtte. Ik kon me om verschillende redenen niet doorzetten. Nadien speelde ik nog bij Seraing, in Bosnië en belandde uiteindelijk bij Tongeren waar ik mijn carrière terug op de rails wou krijgen. Dit lukte aardig. Bij Patro hoop ik verdere stappen hogerop te zetten. Of mijn ouders fan van “Elvis” Presley waren? Neen, hoor. In Bosnië is Elvis gewoon een veel gebruikte voornaam. Meer moet je daar niet achter zoeken”, lacht een immer goedgemutste Elvis Mehanovic.

Patro Eisden haalde met de 19-jarige younster Keano Vanrafelghem (Club Brugge) en de 34-jarige Yacine Bentayeb (KVK Tienen) nog extra versterking binnen. Livio Wilts wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan reeksgenoot Hoogstraten.