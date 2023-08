Patro Eisden sluit voorbereiding af met winst tegen Jong Gent en lijkt klaar voor de competitiestart

Wielrennen WK juniores Trainer Dietmar Ledegen is niet verrast met de medaille van Fleur Moors: “Ze reed de perfecte koers”

Fleur Moors stapt volgende week over van Pauwels Sauzen-Bingoal naar de Baloise Trek Lions van Sven Nys. En naar trainer Dietmar Ledegen die Moors sinds twee maanden begeleid. Dat zijn nieuwe poulain sterk uitpakte op het WK is geen verrassing voor de Kempenaar. “Fleur heeft in het verleden al bewezen dat ze kan meedoen voor de prijzen, ook in een internationaal gezelschap. Ze reed in Glasgow een voor haar perfecte koers.”