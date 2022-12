Patro Eisden sleept in slotminuut driepunter uit de brand en gaat als leider de winterstop in: “De laatste minuut is even belangrijk dan de eerste”

VOETBAL EERSTE NATIONALEPatro Eisden gaat als leider de winterstop in, al liep dat niet van een leien dakje. Op een hard bevroren veld was het wachten tot de allerlaatste minuut vooraleer Sam Valcke de winnende treffer tegen de netten kon prikken. Een kort opzittend Winkel weerde zich met alle middelen om een puntendeling mee huiswaarts te nemen. En dat leek te lukken tot Valcke in de absolute slotfase toesloeg en de Maaslanders over de streep trok. “Dit was een collectieve teamprestatie. Op het spekgladde veld zijn we geduldig blijven strijden voor de winnende treffer. Zo kunnen we met een goed gevoel de winterstop in”, glunderde de Patrospits na afloop.

Op het spekgladde veld was het moeilijk om te voetballen. Zeker na de rust toen het terrein op sommige plaatsen een heuse glijbaan leek. Geen wonder dat het aantal doelkansen op één hand te tellen was. Even voorbij het halfuur was het raak, toen Yassin Gueroui een aflegger van Valcke fraai in de verste bovenhoek mikte. Een gedreven Winkel gaf echter niet op en klom na handspel van Corstjens na de rust via een omgezette strafschop langszij. De elfmeter werd door de thuisspelers fel aangevochten. “Of het een strafschopfout was? Ik had mijn armen langs het lichaam en kreeg vanop één meter de bal tegen mijn hand. Vroeger was dit geen strafschop, nu wel”, blikte Wouter Corstjens op deze fase terug. “En dan weet je dat je alle registers moeten opentrekken en op zoek moet naar de winnende treffer. Daarenboven ben je als aanvallende ploeg in het nadeel op de bevroren grasmat. We dwongen een massa vrijschoppen af, maar kregen de bal niet niet omhoog. Tot de allerlaatste minuut. Maar die telt ook mee”, genoot de Eisdense kapitein.

En nu naar de kerstmarkt

De winnende treffer van Sam Valcke was een hele opluchting en werd uitgebreid gevierd. Met deze driepunter kan Eisden als leider de winterstop in. Met een assist en een doelpunt kroonde Valcke zich tot man van de wedstrijd. “Ik wist dat die bal nog ging goed vallen”, lachte een druk omringde Sam Valcke. “En dat gebeurde in de laatste minuut. Het was niet eens een moeilijke goal. De voorzet van Kevin Kis was perfect, ik had de bal maar in te lopen. Zo zie je maar. Heel het stadion ging uit de bol. We hebben een schitterende eerste ronde afgelegd en kunnen nu even de riem afleggen en de batterijen opladen. Tijdens het weekend aan we alvast onze zinnen verzetten en met ons gezinnetje de kerstmarkt opzoeken. Dat hebben we dubbel en dik verdiend, niet?”, knipoogt Valcke.

Kers op de taart

Ook trainer Stijn Stijnen ging mee uit de bol. “Je krijgt wat je verdient”, juichte de Eisdense coach. “Ik ben vooral blij voor Sam Valcke. Sam werkt heel hard, maar bij het besluiten was het telkens net niet. Daarom is het top dat hij vandaag beslissend was. Let op. Met een 1-1 was ik ook tevreden geweest, maar deze overwinning is alvast de kers op de taart van een schitterende eerste ronde. Ik had nooit gedacht dat we als leider en met 42 punten de winterstop zouden induiken. Dit is een gigantisch aantal. We scoorden ook 47 doelpunten. Dat zijn er 20 meer dan vorig jaar tijdens het ganse seizoen. Wat wil je meer?”, concludeerde een tevreden Stijn Stijnen.

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis, Gueroui, Verburgh, Ferber (84' Cuypers), Bounou, Bamona, Valcke.

Sint-Eloois-Winkel: M.Kudimbana, Bendiannihvili, Verhooghe (84' Doore), Reuse, Voskanian, Vandendriessche, Dewaele, Onraet, Clynke, Dauchy, B.Kudimbana.

Doelpunten: 32' Gueroui (1-0), 49' Verhooghe (1-1, strafschop), 90' Valcke (2-1).

Geel: Gueroui, Stijnen, Bounou, Cuypers, Boris Kudimbana.