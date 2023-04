Patro Eisden schuift onderuit in Winkel en ziet reeks van vijftien speeldagen zonder verlies gestopt: “Ongelukkige nederlaag”

Ongelukkig tegendoelpunt

In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, met de betere kansen voor Eisden: “Het was een erg gesloten eerste periode met weinig echte doelkansen”, analyseerde Henk Dijkhuizen achteraf. “Via een vrijschop van Kis en een kopbal van Sam Bruce die net naast zoefde, waren we dicht bij de openingstreffer. Ook in de tweede helft zorgden we voor de meeste dreiging. De treffer van Wouter Corstjens, die in de kluts de bal in doel trapte, was dan ook meer dan verdiend. De weg naar een nieuwe zege leek open. Tot Winkel uit het niets tegen scoorde. We bleven erin geloven en toen Bounou even later flagrant langs achter gepakt werd, was een rode kaart de enige mogelijke optie. De ref vond dat niet en gaf onbegrijpelijk slechts geel. Niet te geloven. Ook het schot van Bentayeb op de paal, verdiende beter. Zeven minuten voor tijd trok Winkel dan ook nog via een sporadische counter aan het langste eind. Voetbal kan soms oneerlijk zijn. Jammer. Zo zien we een reeks van vijftien opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag ten einde lopen.”