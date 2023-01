Patro Eisden plukt Maasmechelaar Simon Bammens weg bij Thes: “Ik wil hard werken en een meerwaarde voor de ploeg worden”

VOETBAL EERSTE NATIONALEJe moet het maar meemaken. Vorige week werd Maasmechelaar Simon Bammens weggeplukt bij reeksgenoot THES en enkele dagen later zit hij niet enkel in de kern voor de partij in Knokke, maar mag hij in de slotfase ook de 1-2 voorsprong helpen over de streep trekken. Wat een debuut! “Uiteraard was ik blij en dankbaar voor zoveel vertrouwen, maar de belangrijke driepunter voor de ploeg maakte me het meest gelukkig. De viering achteraf was top en gaf een onvergetelijk gevoel”, geniet de 24-jarige verdediger nog na.

Velen hadden de transfer van Simon Bammens naar Patro Eisden niet zien aankomen. Toch had trainer Stijn Stijnen reeds in de zomer geïnformeerd naar de interesse van Bammens om de overstap naar Patro te maken. Volgens Stijnen past Simon Bammens volledig in het Patroprofiel en kan hij als centrale verdediger een mooie carrière uitbouwen bij de club.

Clubambitie doorslaggevend

Simon Bammens tekende bij Patro een verbintenis voor 2,5 jaar en gaat er als profvoetbal aan de slag. “De belangstelling van trainer Stijnen charmeerde me”, zegt Bammens. “Al had ik het voorstel eerder verwacht. Ik heb niet lang hoeven nadenken. Ik speel nu in mijn eigen gemeente in een club die ambitie toont en hogerop wil. Er zijn niet veel teams in deze reeks die dit kunnen aanbieden. De meeste clubs vragen niet eens een licentie aan voor 1B. Het is die ambitie die doorslaggevend was om de stap naar Eisden te zetten.”

Simon Bammens zette zijn eerste voetbalpasjes bij Cerkel Mechelen. Daarna vervolledigde hij zijn jeugdopleiding bij KRC Genk, waar hij acht jaar aan de slag was. Tijdens zijn studies als ingenieur in Leuven, speelde hij voor Olympia Wijgmaal. Nadien kwam Westerlo aankloppen, dat hem enige tijd later uitleende aan THES. “Bij THES beleefde ik vier mooie jaren”, vervolgt Simon Bammens. “Ik was er graag, leerde er veel bij en we behaalden met een eerste en een tweede plaats ook mooie resultaten. Ik speelde centraal achterin en werd ook meermaals als targetman in de sits gedropt. De club was tot de laatste dag tevreden over mij. Ik ben dan ook blij dat deze transfer op een fatsoenlijke, correcte wijze en tot ieders tevredenheid is afgehandeld. Anderzijds was ik ook aan een nieuwe uitdaging toe.”

Meerwaarde voor de ploeg worden

Trainer Stijnen ziet je toekomst bij Patro als een centraal verdediger. Waar speel jij het liefst? “Het verhaal van de club is over duidelijk. Zij hebben me gehaald om centraal achterin te spelen en dat doe ik graag. Ik weet ook dat bij Patro in elke positie kwaliteit staat en dubbel bezet is. Ik zal dan ook hard werken om me te bewijzen. Van klasbakken als Wouter Corstjens en Jordan Renson kan ik nog heel wat leren. Toekomstgericht wil ik snel een meerwaarde voor de ploeg betekenen en me profileren. Als de ploeg me nodig heeft, wil ik klaarstaan.” Met Tienen en Ninove treft de club twee haalbare kaarten. Met twee nieuwe driepunters kan Eisden de kloof met de concurrentie verder verruimen. “De zogezegde mindere goden bestaan niet in deze reeks. Dit is een cliché. Elke week zullen we scherp moeten staan. Dat was zo in THES, maar ook bij Patro. Elk team is gedreven en wil zich tegen de leider bewijzen. Dat zie je aan de vele wedstrijden die pas in de slotfase beslist worden. Of ik ook supporters van Mechelen naar het Eisdens stadion zal lokken? Ik tel er veel vrienden, dit zal dus wel lukken. Mijn opa Hubert Terwingen, die in vroegere jaren voor Patro speelde en me haast overal van nabij volgde, is alvast blij dat hij nu met de fiets naar het voetbal kan komen kijken”, knipoogt Simon Bammens.