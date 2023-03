Patro Eisden mist twee strafschoppen, maar wint toch dankzij twee goals van Jordan Renson: “Opnieuw winnende treffer in de slotminuut”

Een gemotiveerd Eisden nam de beste start en ging meteen op zoek naar doelpunten. Na tien minuten werd Bounou onderuit gehaald in de zestien. Kevin Kis zag zijn strafschop evenwel gestopt door doelman Jackers. “We waren voor de rust duidelijk de betere ploeg”, blikt Kevin Kis terug. “De thuisploeg kwam amper aan kansen toe. Over de strafschop was er geen twijfel. Zoals steeds nam ik mijn verantwoordelijkheid, maar de keeper pakte de bal. Hij was misschien niet voldoende in de hoek gemikt. Kan gebeuren. Toch raakten we nog in de eerste helft op voorsprong. Na een verre inworp van Dijkhuizen belandde de bal voor de voeten van de Renson die laag en hard binnentrapte. Jordan heeft een neus om zich te positioneren als hij mee naar voor komt. Het is niet de eerste keer dat hij zo scoort. De 0-1 ruststand was meer dan verdiend.”

Prima positiespel van Renson

In de tweede helft stak OHL een tandje bij, maar doelkansen bleven uit. Toch klom OHL onverwacht langszij. Het was Zimmerman die profiteerde van een verkeerde inschatting van Pietermaat. “Het was inderdaad een misrekening in onze defensie, waarvan Zimmerman gebruik van maakte om te scoren. Het was wel even schrikken. Maar we namen snel terug het spel in handen. Na een fout op Bamona kregen we een nieuwe kans om via een elfmeter op voorsprong te raken. Ik voelde wat krampen en liet de strafschop over aan Mehdi Bounou, die goed in de wedstrijd zat. De bal ging er weer niet in en plofte keihard tegen de lat. Toch gingen de kopjes niet omlaag. We toonden opnieuw weerbaarheid en kozen voluit voor de aanval. En net als vele andere keren forceerden we de zege in de absolute slotfase. Een voorzet van Dijkhuizen kaatste via Yassin Gueroui en Roman Ferber tot bij Renson, die aan de tweede paal opnieuw binnentrapte. De driepunter was een feit en de ontlading was groot”, geniet Kis.