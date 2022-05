Patro Eisden en trainer Stijnen verliezen in Tienen en grijpen naast eindronde: “Dit is een drama”

De eerste grote kans in de wedstrijd was voor Claes. Met een listige lob probeerde hij de bezoekende verdediging te verschalken. Massengo trapte de bal via de onderkant van de lat terug in het veld. Halverwege de eerste helft gingen de poppen aan het dansen toen Freddy Mombongo een tweede gele kaart kreeg na een duel met Chantain. De Tiense speler ging maar al te graag neer. Aan de overzijde miste Arénate een reuzekans om de Limburgers net voor de rust op voorsprong te mikken.

Ontroostbare Mombongo

Freddy Mombongo was achteraf hard voor de scheidsrechter. “Ik ben een speler die fair-play hoog in het vaandel voert. Ik heb die speler helemaal niet geraakt. De TV-beelden zullen mij gelijk geven. Maar ondertussen moet mijn team wel zeventig minuten met een mannetje minder spelen. Dit was geen correcte beslissing, net als de uitsluiting van Bounou in de slotfase”, verbeet Mombongo zijn woede. “Akkoord, als Arénate die kans benut, krijg je een totaal andere wedstrijd. Dan konden wij alles dichtgooien en loeren op de counter.”

De kers ontbreekt

“Dit is een bijzonder zuur einde voor een prachtig seizoen”, baalde Eisdens trainer Stijn Stijnen. “Dit voelt allemaal zo onrechtvaardig. Zulk belangrijk duel vraagt een ervaren scheidsrechter, iemand met maturiteit. We stonden zo dicht bij de eindronde. Nu blijven we verweesd achter. Dit is een drama. We zullen tijd nodig hebben om dit te laten bezinken. Pas later zal blijken welk uitzonderlijk seizoen we gedraaid hebben. Helaas ontbreekt de kers op de taart”, aldus Stijnen. Ook T2 Aziz Rejdi stond er aangeslagen bij. “Voetbal kan mooi zijn, maar ook pijnlijk. Dat merkten we vandaag. Door de rode kaarten waren we bijwijlen de organisatie kwijt en sloeg Tienen toe. We moeten deze enorme opdoffer snel achter ons laten en vanaf morgen onze blik op op volgend seizoen richten. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan”, weet Rejdi.