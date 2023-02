Patro Eisden en FC Luik houden elkaar in evenwicht in hard bevochten topper: “Puntendeling is correct, beide teams waren elkaar waard”

Eisden sloeg even voor het halfuur toe, toen Kis een een vrijschop vanop dertig meter verrassend in de verste hoek zag verdwijnen. “Zoals steeds mik ik steevast hard naar doel”, legt de vaste Eisdense vrijschopnemer uit. “Er moet maar iemand van onze spelers de bal raken, dan is die voor de keeper onhoudbaar. Dat gebeurde nu niet. Door een misverstand tussen Debaty en Bustin plofte de bal rechtstreeks in de bovenhoek. Dit gaf een goed gevoel. In zulk belangrijk duel is het belangrijk om als eerste te scoren”, aldus Kis. Voor de rest waren er voor de rust weinig kansen. Luik dreigde vooral via Loemba, maar goalie Belin moest zich weinig of niet reppen.

Druk van Luik, counterkansen voor Eisden

Na de pauze schakelden de Luikenaars een versnelling hoger en gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Omdat ze risico’s namen, gaf dit ook counterkansen voor Patro. Zo schoof een Bamona een schuiver net voor de verste taak, werd een poging van de goed ingevallen Bammens door Debaty onder de lat geranseld en pegelde Ferber nipt over. “Luik probeerde wel, maar kon weinig echte doelkansen afdwingen”, blikte kapitein Corstjens terug. “Ons blok stond goed en er was doorkomen aan. Bij de tegengoal hadden we pech. De loeier van Bustin week licht af en verraste Belin. In de slotminuut hadden we nog geluk toen de vrijschop van Reuten op de dwarslat plofte. De draw is correct.”

Eensgezinde trainers

Ook de trainers konden zich vinden in de puntendeling. “Onze eerste helft was degelijk. Het blok stond goed en we reageerden scherp”, vond Eisdens trainer Stijn Stijnen. “Enkel in de slotfase hadden we het even moeilijk en was het pompen of verzuipen. Maar we speelden het slim en gingen niet kopje onder zoals in de heenwedstijd in Luik. Beide teams zijn rijp voor de stap naar 1B te zetten, maar de weg is nog lang. Daarom is deze draw een opsteker. Onze kloof met Luik blijft behouden. Dit is super belangrijk. Ook een pluim voor Verburgh en Bammens die een prima invalbeurt lukten.” Ook Luik trainer Gaetan Englebert met wie Stijnen nog in Brugge speelde, was tevreden met de draw. “Een topwedstrijd mag je niet verliezen”, klonk Englebert. “Er waren weinig kansen. De ploeg verdient een pluim dat ze ondanks de achterstand rustig zijn blijven voetballen. De gelijkmaker van Bustin was volkomen correct.”