Patrick Witters (Thes Sport): “Verdiende zege tegen Visé met opnieuw Adriano Bertaccini aan het kanon”

“Een dubbel en dik verdiende overwinning”, glunderde sportieve baas Patrick Witters. “We gaven niks weg en onze organisatie was perfect. Het is knap van mijn jongens dat we de laatste vier wedstrijden de nul konden houden. Met 12 op 12 zijn we bezig aan een sterke reeks. Veel jongeren die zich verder ontplooien en dit team een meerwaarde bieden.”

De thuisploeg begon sterk aan de partij en rond het kwartier werd een doelpunt van Bertaccini afgekeurd wegens buitenspel door ref Claes. Bertaccini zit in de vorm van zijn leven en is momenteel de beste spits van de reeks. Even later dolde hij met de Luikse verdediging en de Italo-Belg werd foutief afgestopt in de zestien. Ref Claes aarzelde niet en legde terecht het leder op de stip. Marco Battista miste de kans op de voorsprong.

“Ik ben blij dat we ons op tijd konden herpakken”, vervolgt Witters uit Oostham. “Dit is een opsteker van formaat en ook zalig voor onze trouwe supporters. Ze beleefden een moeilijk seizoen, maar we willen nog een mooi slot breien en de resterende twee wedstrijden ook nog trachten tot een goed einde te brengen. Het zal ons seizoen geen glans geven, maar wel een mooie afsluiter. We hebben te kampen gehad met enorm blessureleed. Het werd wekelijks puzzelen om te zoeken naar het juiste evenwicht in het team. Vooral in de aanval hadden we problemen. Scoren was ons grootste zorgenkind. Adriano Bertaccini is plots herboren en door een uitstekende organisatie konden we deze mooie 12 op 12 neerzetten en dat zonder tegengoals.”