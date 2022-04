Patrick Verheule en Olympic Ledegem grijpen de titel: “Van speeldag zeven alleen op kop van het klassement”

voetbal vierde provinciale DHet verblijf van Olympic Ledegem in vierde provinciale heeft zich tot één seizoen beperkt als we het coronaseizoen van vorig jaar buiten beschouwing laten. Zondag wonnen de mannen van coach Patrick Verheule met 4-2 van Brielen Sport en met een bonus van elf punten op FC Marke B kan Ledegem in de stand niet meer bijgebeend worden. Feest dus in Ledegem.

Coach Patrick Verheule, 54 en zelf Ledegemnaar, is bij Olympic aan zijn tweede periode als trainer toe. “Ik nam in maart van 2020 over, maar dan werd de competitie vrij snel stilgelegd door corona”, legt Patrick Verheule uit. “In die reeks zaten we toen met een oneven aantal ploegen en in de herberekening kwamen we 0,1 punt tekort om ons te handhaven. Bijzonder zuur, want we waren toch het kind van de rekening. Goed, het bestuur bleef ondanks die degradatie niet bij de pakken zitten en de B-ploeg werd opgedoekt om één sterke formatie te vormen. Met ook een nieuwe filosofie: enkel met Ledegemnaars of spelers die met Ledegem een binding hebben. Die formule sloeg aan. Tal van ex-spelers kwam terug naar de Ledegemse heimat.”

Verdiende titel

“We wisten dat we dit seizoen een degelijke kern zouden hebben en een eindrondeticket was toch doelstelling nummer één bij aanvang van het seizoen. Op speeldag zeven moest Voormezele de rol lossen en kwamen we alleen aan de leiding. Die ‘gele trui’ hebben we niet meer uit handen gegeven. Soms beweren kenners dat het nooit goed is om te vroeg op kop van het klassement te komen, maar wij hebben die stelling alvast genegeerd. We pakten de eersteperiodetitel en week na week probeerden we op ons elan verder te gaan. Op drie speeldagen van het einde is de titel een feit en dat is meer dan verdiend. Thuis wonnen we al onze wedstrijden, behalve een gelijkspel tegen Marke B.”

Derde provinciale

“Naar volgend seizoen toe willen we een stevige derdeprovincialer worden”, besluit de Ledegemse trainer. “We hebben een heel jonge kern. In vele wedstrijden lag de gemiddelde leeftijd rond de 22-23 jaar. Met Beerland, Onraedt en Verlinde hadden we er enkele ervaren spelers bij. Met slechts 17 tegengoals beschikken we over de beste defensie in de provinciale reeksen en daar kunnen we dus gerust verder op bouwen. We zijn in elk geval dolgelukkig dat we ons verblijf in vierde provinciale tot het strikte minimum hebben kunnen beperken. Chapeau voor iedereen die daartoe zijn steentje heeft bijgedragen.”

