Patrick Van Den Driessche mag twee keer vieren met Atom Eagles: “Dit is een mijlpaal voor de club”

De ene titel werd verwacht, de andere titel was minder evident. Voorzitter Patrick Van Den Driessche geeft meer duiding bij de vieringen. “Onze A-ploeg promoveert naar eerste nationale. Die promotie is niet meer dan terecht. Omwille van alle coronatoestanden was er de voorbije twee jaar nauwelijks floorball. Voor de pandemie traden we al aan op het hoogste niveau. Toen de competitie in het voorjaar van 2020 gestaakt werd, heeft de bond besloten om ons een reeks te laten zakken. Dat gebeurde niet alleen op basis van de uitslagen, maar ook op basis van het aantal ingeschreven ploegen in de diverse reeksen. In eerste klasse bleken al acht ploegen te zitten. We vonden die beslissing niet terecht, maar moesten er ons bij neerleggen.”

Sportieve revanche

De spelers van Atom Eagles hebben geantwoord op het terrein. Patrick Van Den Driessche vervolgt zijn betoog. “We hadden de ambitie om onmiddellijk terug te keren naar eerste klasse. Vooraf waren we ook favoriet. De spelersgroep heeft er een puike campagne opzitten. Op het veld hebben we geen enkele wedstrijd verloren. Eén keer kregen beide ploegen een forfaitnederlaag aangesmeerd, maar die match is niet doorgegaan. We zijn in ieder geval blij dat we onze positie aan de top hebben herwonnen. Dit is een mijlpaal voor onze club.”

Dubbel succes

Vorig weekend kwam daar nog een twee kampioenenviering bij en die had Patrick Van Den Driessche aanvankelijk niet zien aankomen. “Met onze tweede ploeg hadden we in het begin niet meteen titelambities. De ploeg deed het echter uitstekend en eindigde uiteindelijk op de tweede plaats in de reguliere competitie. Die positie hield in dat we de play-offs mochten spelen. Als tweede Vlaamse club moesten we het opnemen in de halve finale tegen de winnaar van de Waalse reeks. In Beyne gingen me 4-5 winnen. Daarop hebben we met de coaches aan tafel gezeten. Het besluit was dat we in de finale voluit voor onze winstkansen zouden gaan. Die finale was in en tegen Terhulpen. Vermits we daar met 5-7 wonnen, mochten we een tweede feestje bouwen.”