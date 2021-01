Patrick Rotsaert (Winkel Sport): “Zo goed als klaar met huiswerk”

Twee aanwinsten al gekend

“Die achttien spelers worden aangevuld met enkele nieuwkomers. Twee aanwinsten zijn al gekend. Brecht Timmerman is een 21-jarige linksvoetige centrale verdediger die zijn jeugdopleiding genoot bij AA Gent en nu actief was bij SV Roeselare. Met de 27-jarige Tibo Van de Velde haalden we aanvaller met heel wat ervaring binnen. Tibo was reeds aan de slag bij AA Gent, Deinze, Cercle Brugge, FC Eindhoven, Knokke en komt nu over van SKV Zwevezele. Gezien tweede doelman Julien Van Volcem naar FC Meulebeke trekt, zijn we nog op zoek naar een extra keeper. Dat kan ofwel een jonge maar ook een ervaren doelman worden. Verder zijn we nog bezig met twee aanvallend ingestelde spelers waaronder een jonge speler uit de A-kern van KV Oostende. Binnenkort hopen we ook onze volgende inkomende transfers te officialiseren.”