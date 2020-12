Patrick Peeters dient ontslag in als coach van Wuustwezel: “Mijn hart zei nee, maar mijn verstand ja”

Peeters was in totaal meer dan veertig jaar lid van Wuustwezel. “Ik heb maar één club gekend in mijn carrière”, vertelt hij. “Ik heb hier ook een aantal vriendschappen voor het leven opgebouwd, waardoor het een bijzonder moeilijke beslissing was. Mijn hart zei bijvoorbeeld nee, maar mijn verstand zei ja.”

Zonder corona was Peeters nu misschien nog wel trainer van Wuustwezel. “Het was sowieso mijn bedoeling om na dit seizoen eens met de club rond de tafel te gaan zitten, maar corona heeft alles wat versneld. De afgelopen maanden heb ik heel wat tijd gehad om na te denken en ik ben tot de conclusie gekomen dat er meer is in het leven dan voetbal alleen. Vanaf nu wil ik meer tijd spenderen aan mijn gezin. Bovendien werd het alsmaar moeilijker te combineren met mijn job in de zorgsector.”

Totaal niet zien aankomen

Het vertrek van Peeters sloeg in als een bom bij Wuustwezel. “We hadden dit totaal niet zien aankomen”, aldus bestuurslid Jan Cools. “Patrick is altijd enorm gedreven geweest, maar blijkbaar is de passie en de drive wat verdwenen. Al respecteren we zijn beslissing. Hij is trouwens ook niet over één nacht ijs gegaan. Hij heeft duidelijk heel goed nagedacht over zijn beslissing. Het is alleen jammer dat we hem geen mooi afscheid kunnen geven na alles wat hij voor de club heeft gedaan.”

Wuustwezel moet wel op zoek naar een nieuwe T1. “Als je ergens tijdens het seizoen moet overnemen als trainer, is dat meestal niet in de beste omstandigheden, maar in dit geval is dat anders. Wuustwezel is de laatste jaren niet alleen een stabiele club. Er zit ook heel wat talent in deze groep. Daarom heb ik er het volste vertrouwen in dat we een geschikte opvolger voor Patrick zullen vinden. Bovendien is het niet nodig om overhaaste beslissingen te nemen. Gezien de omstandigheden kunnen we rustig onze tijd nemen. Al is het wel de bedoeling dat er een nieuwe coach is van zodra de trainingen hervat mogen worden.”

