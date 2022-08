Patrick Kabeya Sacré met Erpe-Mere United voorbij Acren-Lessines: “Ik heb een nieuwe motivatie gevonden”

Wie de transferlijst van Erpe-Mere United half juni nakeek, zal tevergeefs gezocht hebben naar Patrick Kabeya Sacré. De verdediger was de allerlaatste transfer van de fusieploeg. In de eerste oefenmatchen liet hij alvast een degelijke indruk na. “Ik ben inderdaad een late transfer van de club. Ik zocht in juni een ploeg en had niet veel tijd meer te verliezen. Op zich stelde ik me ook niet moeilijk op. Wie me echt wou, respect toonde en me een mooi project kon voorleggen, kwam in aanmerking. Die drie voorwaarden zag ik bij Erpe-Mere meteen vervuld. Bovendien woon ik in Denderleeuw. Afstanden hoef ik dus niet meer te af te leggen.”