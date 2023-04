Patrick Delsaux sluit fenomenale carrière af bij Limburg United: “Na 55 jaar in de basketbalwereld is het tijd om afscheid te nemen”

Wie spreekt van Patrick Delsaux kan uren blijven doorgaan over zijn rijkelijk gevulde carrière in de basketbalwereld. Patrick Delsaux is afkomstig van Spa, maar ondertussen een halve Limburger. In ons artikel kunnen we niet alles vermelden. Daarom is het boek ‘Basketbal Pur Sang’ van zijn dochter Jill Delsaux zeker een aanrader.