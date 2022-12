Patrick De Vogelaere ziet topper van Pepingen-Halle tegen Hasselt afgelast worden: “Spelen had gekund, maar er is ook begrip”

Voetbal Tweede Nationale BPepingen-Halle kon het seizoen afsluiten met een knappe affiche. Op de laatste speeldag van het jaar zou vice-leider Hasselt op bezoek komen. De weergoden oordeelden er echter anders over. Scheidsrechter Bellon was kort voor de match van mening dat het terrein onbespeelbaar was. Bij die beslissing kunnen op zijn minst vragen worden gesteld.

De ploegopstellingen waren gemaakt, alle spelers waren present. Ref Bellon was echter van mening dat het terrein onbespeelbaar was. Trainer Patrick De Vogelaere heeft daar gemengde gevoelens bij. “Spelen had gekund, maar er is ook begrip. Ik heb zeker al slechtere velden gezien, waarop toch gevoetbald werd. Wij hadden ook graag die laatste match van het jaar gespeeld. Nu ga je met een klassement de winterstop in, waarbij niet alle ploegen evenveel matchen hebben afgewerkt. Dat is niet fijn.”

Maat voor niets

Een andere bestuurder van de club stelde dat men bij deze afgelasting wintervoetbal net zo goed kon afschaffen. Patrick De Vogelaere heeft een dubbel gevoel. “Het klopt dat het niet gemakkelijk zou geweest zijn voor de doelmannen. De kans op blessures zou ook bij de andere spelers veel groter geweest zijn. Veiligheid is belangrijk. Ik vind dat de bond haar verantwoordelijkheid had moeten nemen. De spelers van Hasselt zijn om tien uur al vertrokken in Limburg. Zij moeten tweehonderd kilometer in de bus zitten. Voor niets. Dat had vermeden kunnen worden. In 1B worden de terreinen vooraf gekeurd. Waarom kan dat in nationale niet? Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. We vragen ons ook af wanneer de inhaalmatch zal plaatsvinden. Enkel het paasweekend is nog vrij. Indien er pas in het paasweekend wordt gevoetbald, betekent dat dan weer dat de tweede periodekampioen half april bekend zal zijn.”

Winterstop

De spelersgroep van Pepingen-Halle mag van de winterstop genieten, al is dat relatief. “Patrick De Vogelaere verduidelijkt. “De komende week wordt er op dinsdag en donderdag nog getraind. In de kerstweek is iedereen vrij, maar we geven wel een individueel programma mee. Op 7 januari hervatten we dan de competitie met een verplaatsing naar Berchem.”