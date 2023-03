Patrick De Vogelaere ziet Pepingen-Halle verliezen op Lyra-Lierse: “Goed voetbal wordt niet altijd beloond”

Nul op twaalf, één op eenentwintig. De laatste overwinning dateert al van 11 januari, toen er met 2-1 werd gewonnen van Hasselt. Veel reden tot vreugde is er niet bij Pepingen-Halle. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Alleen moeten de punten nu dringend komen. Trainer Patrick De Vogelaere stemt in. “Ik ben ontgoocheld over de uitslag op Lyra-Lierse, niet over het spel, de techniciteit, de inzet en de mentaliteit. Je koopt er inderdaad niet veel mee, je kunt het enkel meenemen naar de volgende wedstrijden. Ondanks alles blijven we ons lot nog altijd in eigen handen houden.”

Niet de mindere

Patrick De Vogelaere ontleedt de match. “Voor de rust ging het spel op en af. Lyra-Lierse had iets meer de bal, maar wij voetbalden goed georganiseerd. Wanneer het mogelijk was, kwamen we er snel uit. De thuisploeg kwam op voorsprong, maar Mayanga zorgde voor de gelijkmaker. Na de rust waren we naar mijn mening bij momenten zelfs de betere ploeg. Goed voetbal wordt niet altijd beloond. Mayanga kreeg een gigantische kans om voor open doel te scoren, maar hij schampte het schot. Op de tegenaanval trof de tegenstander wel raak. Ook Van Belle kreeg nog een goede mogelijkheid. We hadden voor een andere bezetting gekozen. Joran Van Belle en Rudy Chirishungu stonden beiden in de basis. Voor laatstgenoemde was dat een bijzonder moment. Hij stond maanden aan de kant met een kruisbandletsel.”

Blijven werken

Veel oplossingen zijn er niet om van de voorlaatste plaats verlost te geraken. Patrick De Vogelaere knikt bevestigend. “We kunnen enkel hard blijven werken. Momenteel moeten we drie punten inhalen om op een veilige plaats te staan. Gelukkig mogen we nog aantreden tegen City Pirates, Turnhout en Berchem. Dat zijn allemaal ploegen die net als wij zich in de gevarenzone bevinden.”