Patrick De Vogelaere ziet Pepingen-Halle onderuitgaan op Beerschot U23: “Voor de rust brachten we te weinig”

Pepingen-Halle ging zondag met 2-1 onderuit bij de beloften van Beerschot. De nederlaag komt hard aan, omdat men bij winst een flinke sprong had kunnen maken in de rangschikking en echt had kunnen meedingen met de linkerkolom. Nu moet er weer naar beneden gekeken worden. Trainer Patrick De Vogelaere was eerlijk in zijn analyse na de match. “Wie met 2-1 verliest, kan geen goed gevoel overhouden. Voor de rust brachten we te weinig. Er was te weinig agressiviteit, te weinig duelkracht, te weinig voetballend vermogen. Die gezonde agressie zag ik bij de tegenstander wel. Desondanks kregen we in de eerste helft twee goede kansen via Mayanga en Aalhoul. Ze misten. Zoals vaker viel het doelpunt aan de overzijde. Een flankvoorzet werd aan de eerste paal binnengetikt. Op slag van rusten kregen we het deksel helemaal op de neus, toen een verdediger in de rug werd afgetroefd.”