Patrick De Vogelaere met Pepingen-Halle naar Hades Kiewit: “We staan voor een cruciaal duel”

De voorbije weken werd al enkele keren aangekondigd dat Pepingen-Halle voor de match van de laatste kans stond. Dit weekend is dat niet anders. Feit is dat de klok stilaan verder tikt. Er resten de fusieploeg nog zeven wedstrijden om orde op zaken te stellen. Trainer Patrick De Vogelaere beseft dat de tijd dringt. “Er zijn twee rechtstreekse dalers. Op dit moment zijn we daar niet bij, maar de marge is flinterdun. Houtvenne deed tijdens de winterstop ferme transfers, maar ik vrees dat zij het niet zullen redden. Wijgmaal staat op onze hoogte. We staan zaterdag voor een cruciaal duel. Hades Kiewit staat ook onderaan. Winst zou ons wat meer ademruimte geven.”

Geen constante

Het probleem van Pepingen-Halle is duidelijk: er is geen constante. Patrick De Vogelaere gaat onmiddellijk akkoord. “Tegen Belisia speelden we een puike partij en pakten we terecht een punt. Die ploeg staat momenteel vierde. Je verwacht dan dat de ploeg kan doorgaan op het elan, maar zeven dagen later kennen we een offday tegen Diegem. Het is kenmerkend voor onze campagne. We zouden eens twee of drie opeenvolgende matchen moeten kunnen winnen, zodat we meer bevrijd kunnen voetballen. Of we een spitsenprobleem hebben? We hebben spitsen, maar ze liggen te vaak in de lappenmand. Ik kan trouwens weinig aanmerken op de inzet van de groep.”