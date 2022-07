Patrick De Vogelaere hervat de trainingen met FC Pepingen-Halle: “Graag een seizoen zonder stress”

Stage in Arnhem

De twee à drie spelers die RWDM-trainer Vincent Euvrard naar FC Pepingen-Halle zal doorsturen, sluiten begin volgende week aan. “Het is de bedoeling dat ze vanaf woensdag mee op stage trekken naar het Nederlands Arnhem. We verblijven er in een Fletcher-hotel op 500 meter van de sportaccommodatie. Zaterdagmiddag is er een oefenwedstrijd tegen een plaatselijk team van ons niveau (Duno Doorwerth, red.) . Nadien keren we terug. De eerste oefenwedstrijd staat op woensdag 27 juli op het programma. We zijn dan in Pepingen gastheer voor Stockel. Op woensdag 3 augustus spelen we in Halle tegen Ninove. Ook de wedstrijden tegen RWDM (voorzien op 11 augustus, maar vermoedelijk op vraag van de Brusselaars vervroegd, red.) en Tubeke op 18 augustus worden in Halle afgewerkt. Voor de beker spelen we op 7 augustus thuis tegen de winnaar van RAEC Mons-Rixensart. We kennen die teams nog niet, maar zouden graag een ronde verder gaan. Dan trekken we op bezoek bij Lokeren-Temse.”

Ambities

Als we De Vogelaere polsen naar de ambities van FC Pepingen-Halle, is hij duidelijk. “Vorig seizoen moesten we lang wachten om te weten of we in tweede nationale bleven. Zo’n scenario moeten we absoluut vermijden. We hopen op een beter en rustig seizoen. Een campagne zonder al te veel stress en met enkele uitschieters. Als we in de buurt van de vijfde plaats kunnen eindigen, gaan we die kans zeker grijpen, maar ook een achtste à tiende stek zou oké zijn. Vorig seizoen waren we bij momenten te wisselvallig. Als we een betere voorbereiding met minder blessures kennen, moet dat beter gaan. Het geloof is alleszins aanwezig”.