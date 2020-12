Patrick Cools (Steeds Vooraan Kontich): “Tegen eind 2021 zal ons spaarpotje veel kleiner zijn”

Top vijf in Beker van België

Patrick Cools is niet alleen ondervoorzitter, maar ook ploegleider bij de elite zonder contract en beloften. Lennick Van Der Smissen is de enige nieuwkomer voor volgend seizoen. “We waren niet van plan transfers te doen”, gaat Cools verder. “Vorig jaar kwam Jeno Grootjans bij de ploeg. Een grote meevaller. Lennick Van Der Smissen is een goeie vriend van Jeno. Dus mocht hij komen. We mogen opnieuw deelnemen aan de Beker van België, een competitie die we binnen de top vijf willen afsluiten. We hebben graag wedstrijden waarin wat geklommen moet worden. Dan treden mannen als Niels Heyns, Mauro Verwilt en Jeroen Vercammen op de voorgrond. We doen negen rittenkoersen: onder meer twee in Frankrijk, één in Italië, de Ronde van Luik, de Ronde van Namen, Ardense Triptiek, Ronde van Vlaams-Brabant en Arden Challenge. En daarnaast een reeks interclubs. Met elites en beloften zullen we een zestigtal koersdagen hebben. Normaal beginnen we elk seizoen met Gent-Staden, maar die interclub is al afgelast.”