Pascal Verriest (T1 SV Anzegem): “Veel nieuwe clubs in de reeks: moeilijk om voorspellingen te maken”

“Veel nieuwe ploegen in deze reeks: het is koffiedik kijken hoe sterk de reeks zal zijn”, vertelt Verriest. “Op dit ogenblik is het moeilijk om voorspellingen te doen. SV Anzegem heeft ambitie om op termijn door te groeien naar tweede amateur, maar wat de volgende competitie betreft mikken we op een rustige campagne. In een afdeling met drie rechtstreekse zakkers en een barragist is dat sowieso niet evident.”

Zes nieuwe ploegen

Met Wielsbeke, Wervik en Roeselare Daisel zitten drie nieuwe West-Vlaamse club in derde nationale A. Ook Oost-Vlaanderen leverde met HO Kalken, E.Elene-Grotenberge en Aalter drie nieuwe clubs op dit niveau. Zakkers uit tweede nationale zijn er in deze reeks niet, beloftenploegen evenmin. “Enkele clubs uit eerste provinciale streefden naar promotie naar het nationale voetbal, andere werden verplicht over te gaan”, weet Pascal Verriest. “Is dat met zin of tegenzin, dat zal nog moeten blijken. Ook Anzegem is nog relatief vers in het nationale amateurvoetbal. Het ging op een bepaald moment zelfs heel erg snel. Zelf ben ik laat toegekomen bij de club. De meeste transfers waren al gerealiseerd. Denk wel dat de kern goed uitgebalanceerd is. Toch zeker om niet in de problemen te komen.”

Twee extra transfers

Na afloop van de competitie werden nog enkele transfers gerealiseerd. Van Wetteren komen centrale verdediger Gauthier Van de Geuchte en offensieve middenvelder Michiel De Bruycker over. Andere nieuwe gezichten zijn doelman Yannick De Temmerman (Maarkedal), Jelle Belmans (Dikkelvenne), Kenneth Pauwels (Lochristi), Nicolas Gheeraert (Wetteren), Seppe Lecours (Lauwe), Louis Verschaete en Maxim Dejonghe (Westhoek). De overeenkomst met Dylan Botoko werd verlengd. De Franse verdediger kwam in januari over van SK Ronse.

“We beginnen de voorbereiding op 17 juli, maar dat wordt een korte eerste training want de club organiseert die dag een barbecue”, besluit Verriest. “De echte eerste training zal dus op 18 juli doorgaan. In het Nederlandse Nassau werken we een stage af. Die sluiten we af met een oefenwedstrijd op eigen veld tegen de kersverse tweedeprovincialer Sparta Wortegem.”

Oefenprogramma:

17/7 eerste training

22-24/7 stage in Baarle-Nassau

24/7 Anzegem-Wortegem (18 uur)

27/7 Anzegem-Meulebeke (19.30 uur)

3/8 Anzegem-Moen (20 uur)

10/8 Gullegem-Anzegem (19 uur)

13/8 Teambuilding

18/8 Anzegem-Harelbeke (19.30 uur)

24/8 Westhoek-Anzegem (19.30 uur)

27/8 Anzegem-Zulte Waregem (19.30 uur)