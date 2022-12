Pascal Verriest (T1 SV Anzegem) na eerste verlies in twee maanden: “Weer met beide voetjes op de grond”

Op het einde van de thuismatch tegen SC Wielsbeke liep Maxime Cottignie een scheurtje in de enkel op. Hij miste de partij bij Drongen en zal ook zondag thuis tegen Roeselare-Daisel (aftrap om 13.30 uur) niet inzetbaar zijn. Trainer Pascal Verriest posteerde Ken Van Den Berghe centraal op het middenveld en liet aanvoerder Jari Bourgeois de linkerkant voor zijn rekening nemen. Tijdens de rust, bij 1-0, stuurde Verriest al bij. Van Den Berghe bleef in de kleedkamer. Jordy Beirlaen kwam de Anzegemse aanval versterken. Even voorbij het uur werd het 2-0. Daarna voorkwam doelman Yannick De Temmerman erger.

“Vandaag kwamen we in alle lijnen wat tekort”, begon trainer Verriest na het laatste fluitsignaal zijn analyse. “We wisten dat Drongen vooral op de counter zou loeren. Dat is hun volste recht. Wij vonden daarvoor geen oplossing. Als je tegen een laag blok speelt moet je in het matchbegin kunnen scoren. We dwongen wel wat kansen af. Twee tot drie denk ik. Als je die niet verzilvert wordt het heel moeilijk. Op corner stonden we iets te gemakkelijk de 1-0 toe. Dat kan eens gebeuren. Net voor de rust hadden we een goeie mogelijkheid op 1-1.”

Steeds derde

Thuisdoelman Kevin Frans had op een poging van Seppe Lecour een sterke voetreflex in huis om de gelijkmaker te verijdelen. Twintig minuten voor tijd redde hij oog in oog met Beirlaen opnieuw met de voet. Daarna zag je bij de Anzegemnaars het geloof in een eventuele terugkeer minuut per minuut zakken.

“Het zat een beetje tegen, we waren soms niet agressief genoeg en enkele spelers haalden niet hun gebruikelijke niveau”, vond Verriest. “Jammer, na acht weken zonder verlies hadden we graag 2022 afgesloten zonder extra nederlaag. Zeker toen we zaterdagavond vernamen dat titelkandidaat Tempo Overijse op eigen veld verloor van Wervik. Denk dat we nu weer met beide voetjes op de grond staan. Volgende zondag gaan we proberen om onze derde plaats te vrijwaren. Tijdens de kerstvakantie starten de besprekingen voor volgend seizoen. Ik hoop dat niet te veel spelers vertrekken.”