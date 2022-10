Pascal Verriest (T1 SV Anzegem): “Goed op weg om een rustig seizoen te draaien, maar in voetbal kan het snel keren”

Afgelopen zondag kreeg Anzegem hekkensluiter Aalter op bezoek. Voor de thuisploeg begon de partij slecht want na vier minuten versloeg Jordy Janssens z’n eigen doelman. Nog voor de rust werd die vroege achterstand via Seppe Lecour en Kevin De Haspe in voorsprong omgezet. “In het begin van de match waren we precies niet goed wakker”, vond trainer Verriest. “Gelukkig kwam die achterstand vroeg in de partij. We hadden nog veel tijd om alles recht te trekken. Wat we ook deden. Kort na de gelijkmaker scoorden we al een tweede keer. Toch ging het moeizamer dan verwacht.”

Af en toe stunt

Een bezoekende owngoal halfweg de tweede periode plus een treffer van de ingevallen Jordy Beirlaen tien minuten voor tijd brachten zekerheid over de vijfde driepunter in acht speeldagen. “Een rustig seizoen spelen was voor de competitiestart het opzet: we zijn goed op weg dat te realiseren, maar in het voetbal kan het snel keren”, ging Verriest verder. “Af en toe eens stunten, zoals we enkele weken geleden bij Voorde-Appelterre deden, ook dat is een doel. Eigenlijk hadden we zelfs achttien punten kunnen hebben. Op Rumbeke, waar we een uur tegen tien mochten spelen, morsten we met de punten.”