Pascal Verriest na 3-1-zege van SV Anzegem: “We zetten goed druk en maakten het af”

Op een vrije trap van Michiel De Bruycker kopte Seppe Lecour na negentien minuten raak. De bezoekers kwamen via Jarich Hellinckx drie minuten later al langszij. Maar Lecour zette zijn team geen zestig seconden nadien opnieuw op voorsprong. Vijf minuten voor de rust had de aanvaller van Anzegem een derde doelpunt aan de voet, maar hij liet de eer aan de beter geplaatste De Bruycker om de voorsprong uit te diepen. Aan de overzijde belandde een vrijschop van Finidi Vandendriessche tegen de kruising. Lecour liet enkele seconden later de 4-1 liggen. Na de rust kwam de thuiszege niet meer in gevaar.

“Voor ons was Elene-Grotenberge een zo goed als onbekende ploeg, maar we zagen hun oefenmatchen bij Dikkelvenne en Oostkamp”, verduidelijkte Anzegem-trainer Pascal Verriest. “Oordelen op basis van vriendschappelijke wedstrijden is moeilijk. Toch wist ik in grote lijnen wie zou spelen. Op papier is dat een goeie ploeg, maar vandaag hebben ze net iets te veel weggegeven. Wij zetten goed druk en maakten het af. Alleen is de goal die we kort na de 1-0 slikten van onze kant ook een cadeau. Dat moeten we in de toekomst vermijden. Anders gaan we in de problemen komen. Gelukkig kwamen we in dezelfde minuut opnieuw op voorsprong.”

Ruimte

De Bruycker, net als Lecour nieuwkomer bij Anzegem, zorgde zelfs voor 3-1 halfweg. “Na de rust gaven we nog nauwelijks iets weg”, ging Verriest voort. “Maar de ruimte die we kregen, hebben we niet goed bespeeld. Dat is het enige minpuntje. Tijdens een eerste match van het seizoen denken spelers wel eens aan geen doelpunt meer slikken, want dan zijn de drie punten binnen.”

Anzegem haalde die binnen en trekt zaterdag naar Rumbeke. “Ik zag hun 1-1-gelijkspel op Drongen”, besloot Verriest. “Het was een wedstrijd die alle kanten uit kon. Het komt erop aan om geen cadeaus uit te delen. Ik denk dat veel ploegen aan elkaar gewaagd zullen zijn. Inderdaad, we houden nog enkele spelers achter de hand. Kevin De Haspe heeft een voetletsel en zal nog drie of vier weken buiten strijd zijn. Dylan Botoko heeft in Frankrijk nog een hele week examens. Nadien zal hij weer beschikbaar zijn. We zullen iedereen kunnen gebruiken, want onze kern is niet zo heel breed.”

SV Anzegem: De Temmerman, Janssens, Van De Geuchte, Cottignie, Belmans, Bourgeois, De Bruycker, Pauwels (89’ Vandenbroeke), Tuyttens (68’ Gheeraert), Lecour, Beirlaen (76’ Dejonghe).

Elene-Grotenberge: Engelbinck, Merckaert, Van De Sompel, Van Der Sypt, De Tandt (61’ Groenez), Helinckx, Tack, Güngör (46’ Van Caelenberg), Vanhoolandt, Van Peteghem, Vandendriessche (61’ Mertens).

Doelpunten: 19’ Lecour (1-0), 22’ Hellinckx (1-1), 23’ Lecour (2-1), 40’ De Bruycker (3-1).

Geel: De Tandt, Van Caelenberg.

